Brits Hooggerechtshof: Heathrow mag tóch verder met uitbreidingsplannen

Heathrow mag toch doorgaan met de bouwplannen voor een derde landingsbaan, zo heeft het Britse Hooggerechtshof woensdag geoordeeld. De hoogste rechterlijke macht van het land verwerpt daarmee een oordeel van het Londense gerechtshof uit februari. Dat hof verbood de uitbreidingsplannen van het Londense vliegveld, omdat Heathrow daarmee doelstellingen afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 schond.

Volgens het Hooggerechtshof zijn de uitbreidingsplannen van de luchthaven wel wettig, omdat deze stammen uit een tijd dat minder stringente klimaatdoelstellingen golden. Ondanks dat de bouw na het afsluiten van het Parijse akkoord plaatsvindt, mogen de plannen aan minder strenge klimaatdoelstellingen voldoen, aldus het hof. Het oordeel legt overigens niet vast dat de derde landingsbaan er daadwerkelijk gaat komen. Eerst moet Heathrow nog een publieke onderzoekscommissie overtuigen van de noodzaak van de uitbreidingen, daarna heeft de Britse overheid het laatste woord.

Heathrow presenteerde vorig jaar het complete „masterplan” voor uitbreiding, dat doorloopt tot 2050. Het belangrijkste punt was het plan om in 2026 een derde landingsbaan af te hebben. Daarnaast moesten ook nieuwe terminals gebouwd worden, waarvoor Heathrow rivieren en wegen wilde verleggen. De eerste rechtszaak werd onder meer aangespannen door de organisatie Friends of the Earth, een samenwerkingsverband van milieuorganisaties wereldwijd.

130 miljoen passagiers

Voor de coronacrisis was Heathrow een van de drukstbezochte vliegvelden ter wereld, met jaarlijks zo’n 80 miljoen passagiers. De derde landingsbaan, met een prijskaartje van 14 miljard pond (15,5 miljard euro), moet dagelijks zevenhonderd extra vluchten mogelijk maken en het totale aantal passagiers verhogen naar 130 miljoen per jaar. Volgens de Britse overheid zou Heathrow op die manier kunnen blijven concurreren met andere grote Europese luchthavens. Heathrow maakte eerder bekend dat de bouwplannen voor de derde landingsbaan vanwege de coronacrisis met maximaal vijf jaar uitgesteld worden.

Toen de rechter in februari dit jaar een streep door Heathrows plannen zette, stelden ook Nederlandse milieuorganisaties „opgetogen” te zijn. Volgens hen had de uitspraak invloed op de Nederlandse plannen om Schiphol en Lelystad Airport uit te breiden, omdat het de eerste keer was dat een rechter het Parijse akkoord kracht bijzette. Milieufederatie Noord-Holland was van plan de uitspraak gebruiken om in Nederland naar de rechter te gaan. De plannen voor de uitbreiding van Schiphol en Lelystad Airport zijn volgens die organisatie „op geen enkele manier te rijmen” met het Parijse klimaatakkoord. Of de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof gevolgen heeft voor de Nederlandse situatie, is niet direct duidelijk.