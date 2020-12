Beelden van de lockdown - en de drukte er vlak vóór

Wat in maart nog kon worden afgewend, is nu toch gebeurd: Nederland gaat in lockdown. Vijf weken lang ligt vrijwel alles plat. Zo moeten de lege straten, pleinen en wegen van afgelopen voorjaar weer terugkeren, in de hoop op een vermindering van het aantal contacten en besmettingen. Vlak voor de lockdown gingen veel Nederlanders er nog snel even op uit.