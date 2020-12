Amerikaanse staat Texas klaagt Google aan wegens machtsmisbruik

De Amerikaanse staat Texas klaagt de internetgigant Google aan wegens machtsmisbruik, maakte de procureur-generaal van die staat, Ken Paxton, woensdag bekend in een video op Twitter. Volgens de nieuwssite Politico, die het nieuws als eerste publiceerde, zouden meerdere staten zich bij Texas hebben aangesloten. Welke dat zouden zijn, is niet bekend.

De aanklacht gaat over de zoekfunctie van Google. Het techbedrijf zou zijn eigen producten prioriteren en die van bijvoorbeeld Amazon en Tripadvisor een schaduwpositie geven. Als gevolg daarvan moeten diezelfde bedrijven ofwel een minder prominente plek accepteren - en daardoor inkomsten mislopen -, óf advertenties van Google kopen om alsnog bovenaan de pagina te verschijnen.

Volgens justitie in Texas misbruikt Google „zijn monopolistische macht” om de prijzen in de advertentiemarkt te controleren en de concurrentie op die manier flink te benadelen. „Als je een willekeurige nieuwssite bezoekt, zie je waarschijnlijk reclames die afkomstig zijn van Google. Maar het techbedrijf vertelt je niet dat het de gehele advertentiemarkt manipuleert”, aldus de procureur-generaal.

Colorado en Nebraska

De aanklacht wordt volgens Politico geleid door de procureur-generaals in de staten Colorado en Nebraska. De aanklacht zou voortkomen uit een onderzoek dat vorig jaar werd aangekondigd, waar 48 staten aan meewerken. Het is echter niet duidelijk of diezelfde staten ook deze aanklacht ondertekenen. Een woordvoerder van Google noemt de aantijgingen in een reactie aan NRC „ongegrond” en wijst onder meer op de dalende advertentieprijzen. „Dit zijn de kenmerken van een zeer concurrerende industrie.”

De huidige aanklacht verschilt van een zaak die het ministerie van Justitie en elf staten in oktober tegen het techbedrijf aanspanden. Hoewel Google daarin tevens wordt beschuldigd van machtsmisbruik, gaat die aanklacht over de exclusieve contracten die het bedrijf heeft gesloten met bedrijven als Apple, Mozilla en fabrikanten van Android-smartphones. In die bepalingen staat dat Google als standaardzoekmachine wordt ingesteld op browsers en mobiele apparaten. Met die afspraken probeert Google zijn positie als poortwachter veilig te stellen, aldus de beschuldiging. De techgigant noemde de aanklacht destijds „zeer gebrekkig”. „Mensen gebruiken Google omdat ze dat willen, niet omdat ze ertoe gedwongen worden of geen alternatieven kunnen vinden.”

Google is niet het eerste techbedrijf dat wordt beschuldigd van machtsmisbruik. Ook Facebook is begin december aangeklaagd, namelijk door de Amerikaanse markttoezichthouder FTC en meer dan veertig Amerikaanse staten. Overheden in met name Europa en de Verenigde Staten proberen met een reeks rechtszaken de dominante positie van Big Tech in te dammen.

