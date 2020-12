Als ze in de politiek aardig voor je worden

PVV-leider Geert Wilders wenste Thierry Baudet „veel sterkte”. Op Twitter, eind november. De fractievoorzitter van Forum voor Democratie had zich net teruggetrokken als lijsttrekker. Wilders schreef ook: „Ik mag je zeer.” Baudet moest, vond hij, „blijven knokken voor een beter Nederland”.

Twee dagen later wilde Baudet toch weer als FVD-lijsttrekker verder knokken en daar was Wilders, zou je denken, heel blij om. Maar je hoorde hem er niet meer over. De veel-sterkte-boodschap leek vooral bedoeld voor kiezers die twijfelen tussen FVD en PVV: Baudet is echt weg, mensen, en je kunt met je stem net zo goed bij mij terecht.

Op het Binnenhof weet zo’n beetje elke politicus dat je extra scherp moet opletten als een concurrent aardig tegen je doet. Het kan het allerlaatste zijn waar je op zit te wachten.

Net voor de zomer kreeg GroenLinks-leider Jesse Klaver een taart van Rob Jetten van D66, omdat Klaver tien jaar Kamerlid was. Dan ben je dus niet meer zo fris en nieuw. Jetten zette er een foto van op Twitter.

Toen Wilders in augustus zei dat minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge er „lijkwit en slecht” uitzag – kon hij de coronacrisis nog aan? – keek De Jonge ongemakkelijk. Maar óók toen premier Mark Rutte het daarna voor hem opnam. De Jonge, vond Rutte, was nog nooit zo bruin geweest als nu.

De Jonge was sinds de zomer lijsttrekker van het CDA en maandenlang zei hij dat het heel goed met hem ging. Ook al haalden steeds meer partijgenoten hem anoniem onderuit en werd de kritiek op zijn coronabeleid steeds harder. Tot het niet meer goed ging, en hij stopte als lijsttrekker. Daarna kreeg De Jonge te horen wat veel bewindslieden die aftreden na een mislukking ook te horen krijgen: dat het een „dappere beslissing” was, en „heel moedig”.

In zo’n wereld van verhullend, maar net zo goed dodelijk taalgebruik viel op wat CDA’er Pieter Omtzigt vorige week vrijdag zei, toen Wopke Hoekstra het lijsttrekkerschap van De Jonge overnam. In de zomer had Omtzigt op een haar na de lijsttrekkersverkiezing verloren van De Jonge, Hoekstra had niet meegedaan. Maar Omtzigt eiste de eerste plek niet op, hij steunde Hoekstra. Want „dit keer”, zei hij voor een camera van Nieuwsuur, had de partij „een uitstekende kandidaat”.

Dit keer?

In zijn werkkamer in de Tweede Kamer zegt Omtzigt dat hij het niet had bedoeld als een uithaal naar De Jonge. Hij had misschien moeten zeggen „op dit moment”. Maar hij was ’s avonds langsgegaan bij Hoekstra en wist niet dat hij daar werd opgewacht door journalisten. Hij had zich niet voorbereid, niets geoefend. Wat hij in een brief schreef aan de CDA-leden, dat was zoals hij erover dacht: Hugo de Jonge liet het landsbelang vóór gaan, hij wilde Nederland door de coronacrisis heen helpen. Omzigt, stond in de brief, vindt het „dapper”.