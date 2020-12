Wansmaak en welbehagen: twintig nieuwe kerstfilms en kerstseries

Naar kerstfilms kijken is als limbodansen: je legt de lat steeds lager. En als je zo’n dertig uur lang op de bank hebt gezeten om de nieuwe oogst van Netflix, Videoland en NPO Start door te nemen, voelt dat alsof je twintig kerstkransjes moet wegspoelen met drie liter warme chocolademelk.

Vaak is het gelegenheidswerk. Genrestukken waarin niet veel tijd en geld is gestopt, maar wel veel pakken suiker. Het goede nieuws is dat je gaandeweg toch voor de bijl gaat voor de warme, milde sfeer die ze uitstralen. Net als de mensen op het scherm, die er aanvankelijk ook niet zo in geloven. Kerstseries- en films gaan er namelijk vanuit dat je gelóóft. Niet in Baby Jezus, maar in de kerstgedachte van „vrede op aarde, in de mensen een welbehagen”. Het geloof dat je met kerst een nieuw begin kunt maken, als een goed en gelukkig mens, dat met een milde glimlach zijn medemensen helpt. Het Rutger Bregman-gevoel, zeg maar. De meeste mensen deugen, met kerst.

Om die kerstwaarden beter uit te laten komen, zitten de films vol hindernissen die Kerstmis dreigen te verpesten. De hoofdpersoon kan bijvoorbeeld een kersthater zijn, die de kerstliedjes op de autoradio geërgerd wegdraait. Zo’n kersthater leeft in veel mensen dus hij kan op onze sympathie rekenen. Wanneer je eenzaam en neerslachtig bent, of je ziet op tegen de oordelende familie rond het kerstmaal, dan is Kerstmis immers iets om tegenop te zien. Het eten brandt aan, er is iemand ernstig ziek of overleden – er is hoe dan ook ruzie in de familie. Een fijn dieptepunt kan zijn dat de hoofdpersoon kerst verpest om à la Festen in een woedende monoloog alle pijnlijke familiegeheimen eruit te gooien.

In de kinderfilms dreigt de distributie van kerstcadeaus in het honderd te lopen en heeft de Kerstman een helpende hand nodig. In het romantische segment moet de hoofdpersoon vaak op familiebezoek, bij voorkeur in haar suffe, gemoedelijke geboortedorp. Zwijgplicht en het harmoniedictaat („Het is Kerstmis, godverdomme!”) brengen al snel oude ruzies en geheimen boven. De hoofdpersoon is geregeld de laatste single in het gezin, die een beetje rommelig leeft (Bridget Jones heeft een enorme indruk gemaakt op de romkommakers). Ze heeft geen vaste vriend die ze aan de familie kan laten zien, dus neemt ze een platonische ‘holidate’ of ‘kerstgezel’ mee.

Je moet als kerstkijker wel geloven in een goede afloop – ook al weet je dat dit in het echte leven niet is vol te houden. Alle kerstverhalen lopen goed af. De Russen beschouwen het happy end als een teken van wansmaak. Zo ver wil ik niet gaan, maar soms wringt het wel: de scenarioschrijvers hebben dan zo veel overhoop gehaald, dat de algemene verzoening als geforceerd aanvoelt.

Ook in dit genre dringt het besef voorzichtig door dat een sneeuwwitte Kerst niet meer van deze tijd is. Dus zie je rond de kerstboom ook wat mensen van kleur en lhbt-plussers opduiken, doorgaans in de brave bijrollen. Na de zoveelste vrolijke gay-vriend en vriendin van kleur begint dat wel te vervelen. Als we even de Inclusieve Meetlat erbij pakken: drie van de twintig bekeken films hebben een niet-witte hoofdpersoon. Op één na draaien de romkoms dit jaar om hetero-relaties. De uitzondering is Happiest Season (Pathé Thuis), die draait om een lesbisch stel.

Om verdere teleurstellingen te vookomen kun je ook gewoon Kasteel Arendelles Yuleblok (Disney+) opzetten en drie uur lang staren in het haardvuur van het kasteel uit Frozen. Geen verhaal, geen personages, alleen de dansende vlammen van de open haard. Dit is de update van het vuur van vorig jaar, met rond de schouw nieuwe attributen uit de tweede film. Het uitzenden van een open haard rond Kerstmis (‘The Yule Log’) is een Amerikaanse traditie van een halve eeuw oud. Netflix heeft er drie. Je hebt ook haarden met een thema, zoals de Marvel-superheldenhaard. Een aanrader is het vuur van Parks and Recreation: naast de open haard zit Ron Swanson drie kwartier lang Lagavulin-whisky te drinken. Of die van Star Wars: vijf uur lang zie je Darth Vader sudderen op de brandstapel.

Familie

Rudy’s Grote Kerstshow

Traditie van de publieke omroep: een kerstserie als adventskalender: iedere dag een aflevering van tien minuten. Deze VPRO-kinderserie is wederom sterk: de dochter is zwaar ziek, dus moet papa een kindster ontvoeren om de behandeling te kunnen betalen. NPO Start, 20 afl van 10 min.



●●●●●

Jingle Jangle

Familiemusical. Uitvinder van wonderspeelgoed (Forest Whitaker) raakt in de put nadat een leerling zijn ideeën steelt, maar zijn kleindochter trekt hem eruit. Prachtige, somptueuze vormgeving met een snufje afrosteampunk. Maar het verhaal is te groots opgezet om bevredigend te kunnen uitwerken. Afro-Amerikaanse cast en crew, producent John Legend zorgt voor sterke muziek. Netflix, 2 uur 4 min

●●●●●

Dash & Lily

YA-romkomserie. Twee onzekere boekenwormen vinden elkaar door een speurtocht op Manhattan te houden. Schattig. Netflix, 8 afl van 25 min.

●●●●●

De Familie Claus

Vlaams-Nederlandse Netflix-film. Na de dood van vader verhuist een gehavend gezin naar Antwerpen. Opa blijkt een geheime hoge kerstfunctie te bekleden. Als hij ten val komt, treedt zijn kleinzoon, een mokkende puber die kerst haat, schoorvoetend in zijn voetsporen. Met Jan Decleir, Mo Bakker en Bracha van Doesburg. Netflix, 1 uur 36 min.

●●●●●

Christmas Chronicles 2

Vervolg op de kersthit van 2018. Dat was een leuke, enerverende actiekomedie. Het minst leuke gedeelte toen vormden de scènes in Kerstdorp, met een irritant Minion-achtig volkje waarover Eric Idle (Monty Python) reeds zong: „Go tell the elves/ To fuck themselves”. Je raadt het al: deel twee speelt zich voornamelijk af in dit dorp. Doodzonde. Gelukkig krijg je na lang wachten nog een arrenslee-race à la Ben Hur. Kurt Russel is wederom de biker-Santa. Goldie Hawn is Mrs. Claus. Netflix, 1 uur 55 minuten.

●●●●●

Angela’s Christmas Wish

Vervolg op kleine, ingetogen animatiefilm uit 2018, naar een kinderboek van Frank McCourt (Angela’s Ashes). Arm Iers gezin in 1913, de dochter heeft een grote kerstwens: haar vader terughalen uit Australië. Stijve animatie, enorme ronde ogen beuken op je vertederingsspot, maar wel warm. Geschikt voor kleine kinderen. Netflix, 47 min.

●●●●●

Het verhaal van Olaf

(Once upon a Snowman). Korte spin-off van Frozen, over de sneeuwpop die zo van de zomer houdt. Disney+, 12 min.

●●●●●

Alien Xmas

Animatiefilm voor jonge kinderen. De Klepts, een diefachtige buitenaards volk, vallen Kerstdorp aan. Maar X, een overgelopen alien, heeft geleerd dat je niet moet nemen, maar moet geven. Niet zo mooi gemaakt, beetje goedkoop, wel origineel. Netflix, 42 min.

●●●●●

Kerst met Henk en de vuilniswagen

(A Trash Truck Christmas) Kerstspecial van Canadese animatieserie voor jonge kinderen. Nadat de kerstman een ongeluk krijgt, helpen de vuilniswagen en zijn vriendjes hem cadeaus rondbrengen. In dit segment heb je ook: Super Monsters: Hulp voor de kerstman en Mighty Express: A Mighty Christmas, met treintjes. Netflix, 25 min.

●●●●●

Romantiek

Happiest Season

Charmante lesboromkom van Clea DuVall over Harper (Mackenzie Davis) die in het dagelijks leven out and proud is, maar in haar geboorteplaats nog niet. Ze neemt wel haar vriendin Abby (Kristen Stewart) mee naar de familie, maar die moet zich daar – tegen haar zin – voordoen als zielige ‘orphan friend’. Papa probeert het perfecte gezinsplaatje op te houden. Pathé Thuis, 102 min.

●●●●●

Hjem til Jul 2

Tweede seizoen van warme Noorse serie rond 31-jarige single die de juiste man zoekt. Kruising tussen Bridget Jones en Love Actually. Het voordeel van een romkomserie is dat je het eerste seizoen niet zomaar kunt eindigen met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’, want je moet nog langer door. Vorige kerst eindigde dan ook met een enorme cliffhanger. Netflix, 6 afl van 28 min.

●●●●●

Kerstgezel.nl

Romkomserie van Omroep Max. Single floddertje (Juliette van Ardenne) wordt gek van het gezeur van haar familie, dus neemt ze een ‘kerstgezel’ mee – een man met wie ze niets heeft. Ja, dat is ook het plot van Holidate (zie hieronder), maar de twist hier is dat deze Bridget Jones er een bedrijf van maakt. Inderdaad, net als in Rent-a-Friend (2000, Prime Video). NPO Plus, 4 afl van 44 min.

●●●●●

ÜberWeihnachten

Duitse romkomserie. Mislukte muzikant uit Berlijn keert terug naar geboortedorp in de regenachtige Eifel. Dan komt zijn ex binnen aan de arm van zijn succesrijke broer. De serie komt langzaam op gang, maar nadat de twee vechtende broers de kerstboom omgooien, wordt het toch nog leuk.Netflix, 3 afl van 45 min.

●●●●●

Holidate

Romkom. Jonge, rommelige single wordt gek van familiegezeur, dus neemt ze een ‘holidate’ mee – een man met wie ze niets heeft, die haar kan begeleiden op de feestdagen. Leuk genrestuk zonder verrassingen. Zie ook: De kerstgezel. Netflix, 1 uur 44 min.

●●●●●

Operation Christmas Drop

Romkom. Medewerker van congreslid moet naar luchtmachtbasis op tropisch eiland om te kijken of die wegbezuinigd kan worden. De knappe piloot die haar gidst dropt kerstcadeaus op arme eilanden. Beste kerstcommercial voor het Amerikaanse leger sinds White Christmas (1954), wil aantonen dat het leger een belangrijke humanitaire taak vervult. Netflix, 1 uur 36 min.

●●●●●

Christmas Break

Romkom. Schoolhoofd in stadje wil haar school redden door een oud-leerling, die filmster is geworden, het kersttoneel te laten regisseren. Videoland, 80 min.

●●●●●

Dolly e Leandro

Tudo bem no Natal que vem

Braziliaanse komedie. De populaire komiek Leandro Hassum speelt een man die iedere dag opnieuw wakker wordt op Kerstmis. Net als in Groundhog Day, maar de twist is hier dat de rest van zijn leven gewoon doorgaat. En daarin verwordt hij tot een nare patser die zijn familie in de steek laat. Op Kerstmis is hij dat allemaal vergeten, en is hij zijn oude zelf, niet bij machte om er iets aan te veranderen. Een nachtmerrie! Ik moest erg wennen aan de uitbundige manier van komisch acteren, met bekken trekken, armgezwaai en geschreeuw. Maar ik viel voor het originele, existentiële gegeven. Netflix, 1 uur 40 min.

●●●●●

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Musical. Verbitterde zakenvrouw à la Scrooge (Christine Baranski uit The Good Fight) wil haar hele dorp uit huis zetten voor Kerstmis. De Engel (Dolly Parton) steekt er een stokje voor.

Gebaseerd op theatervoorstelling, wat te zien is in het toneeldecor, het grote acteren en de drukke groepsdans. Een paar opvallend sterke rollen, een paar opvallend zwakke. Oké, het is niet best, maar kom op, Dolly is heilig – zo heeft ze een miljoen gedoneerd aan het corona-onderzoek in Nashville. Netflix, 1 uur en 38 min.

●●●●●

