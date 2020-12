Trump stelt spoedprik voor zichzelf uit

Met een snelle prik in de linkerbovenarm van verpleegster Sandra Lindsay in New York zijn ook de Verenigde Staten maandag begonnen met het toedienen van hun eerste coronavaccins. „Ik geloof dat dit het wapen is waarmee we de oorlog gaan winnen”, stelde gouverneur Andrew Cuomo van New York hoopvol, terwijl hij via een videoverbinding toekeek bij de eerste, feestelijke inenting met het Pfizer/BioNTech-vaccin.

New York was dit voorjaar bij het begin van de pandemie dé grote Amerikaanse brandhaard. En het Long Island Jewish Medical Center waar Lindsay werkt, behandelde sindsdien al zeker 100.000 Covid-patiënten. Negen maanden later is het virus over nagenoeg het hele land verspreid: met bijna 300.000 Covid-doden en zeker 16 miljoen geregistreerde besmettingen zijn de VS in absolute cijfers het zwaarst getroffen ter wereld. In veel staten lopen de curves al sinds het najaar weer op en worden lockdown-maatregelen afgekondigd.

Lees ook: Alles is dicht, behalve het casino bij het Lower Sioux reservaat

Ondanks de razendsnelle ontwikkeling van deze en andere vaccins, zal het nog maanden duren voordat genoeg Amerikanen zijn ingeënt om een verschil te maken in het verdere verloop van de epidemie. „Er is licht aan het einde van de tunnel”, zei verpleegster Lindsay na haar prik. „Maar we moeten nog steeds mondkapjes op en afstand tot elkaar bewaren.”

Na de goedkeuring voor noodgebruik van het Pfizer-vaccin, vrijdag door voedsel- en medicijnwaakhond FDA, worden deze week 3 miljoen doses verspreid in de VS, dat meer dan 328 miljoen inwoners telt. Onder de 636 priklocaties zijn 150 ziekenhuizen waar personeel maandag tot de eerste ontvangers behoorde.

Trump toch niet vooraan in de rij

Zondagochtend meldde persbureau Reuters dat ook de Amerikaanse president Donald Trump, vicepresident Mike Pence en andere hoge regeringsfunctionarissen vanaf deze maandag meteen een vaccinatie zouden krijgen. Binnen tien dagen zou zo „cruciaal personeel van het Witte Huis en bepaalde leden van de drie takken van de overheid” gevaccineerd moeten worden, meldde Reuters op basis van „een bron met kennis van het plan”. Ook magistraten en volksvertegenwoordigers zouden dus relatief snel een prik krijgen.

Aan het eind van de zondag stelde Trump de spoedprik voor hem en zijn entourage echter uit. Op Twitter schreef hij dat „de plannen op mijn verzoek zijn aangepast”. „Het staat niet gepland dat ik word gevaccineerd, maar ik kijk ernaar uit dat op een geschikt moment te doen. [..] Mensen die in het Witte Huis werken, moeten het vaccin ergens later in het programma krijgen, tenzij er een specifieke noodzaak is.”

Vorige maand lieten drie van Trumps voorgangers (Obama. Clinton, Bush jr.) al weten dat zij zich voor de tv-camera’s zullen laten inenten om het publieke vertrouwen in nut en veiligheid van het vaccin te schragen. Trump liep het virus dit jaar al op en werd in oktober drie dagen behandeld in een militair ziekenhuis, waarbij hij onder meer een experimentele antistoffencocktail kreeg. Bij zijn terugkeer in het Witte Huis claimde hij „misschien wel immuun” te zijn.

Lees ook: Aan Trumps claim op miraculeus herstel kleven ook politieke risico’s

Het is onduidelijk of de regering-Trump, die nog tot 20 januari aan de macht is, de inkomende president Joe Biden heeft opgenomen in het spoedvaccinatieprogramma voor hoge regeringsfunctionarissen.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 december 2020