Vermoedelijke leider Boko Haram eist massakidnap Nigeria op

Terreurgroep Boko Haram zit vermoedelijk achter de ontvoering van ongeveer driehonderd scholieren in Nigeria. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. Vrijdagavond overviel een groep aanvallers met machinegeweren een middelbare jongensschool in Katsina, in het noorden van het land. Zo’n 320 kinderen zijn nog altijd niet terecht, zeggen de autoriteiten in de staat.

The Daily Nigerian meldt dat de krant een audiobericht heeft ontvangen van Abubakar Shekau, de leider van de Bokmo Haram. Daarin eist hij namens de islamtische terreurgroep de ontvoering op. „Wij zitten achter de aanval in Katsina. Westers onderwijs is niet het soort onderwijs dat Allah toestaat, het is onislamitisch.” Ook Reuters heeft het audiobericht in handen, maar het persbureau heeft de authenticiteit ervan nog niet geverifieerd.

De aanval werd vrijdag uitgevoerd op de Government Day Science Secondary School in Kankara. Bij de school ontstond een vuurgevecht tussen de ontvoerders en de politie. Een aantal kinderen kon wegkomen, maar honderden anderen werden met bussen mee de omliggende bossen in genomen. Sommige kinderen wisten later te ontsnappen. Vermoed werd al dat Boko Haram achter de aanval zit: de ontvoering doet denken aan de 279 meisjes die in 2014 uit hun slaapzalen ontvoerd werden door de terreurgroep.