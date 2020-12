Verbod op Hells Angels en No Surrender blijft na hoger beroep

Motorclubs Hells Angels en No Surrender blijven verboden en moeten worden ontbonden. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag bepaald. De eerdere vonnissen van de rechtbanken in Utrecht en Assen blijven daarmee in stand.

Ook in hoger beroep oordeelde de rechter dat de Hells Angels een gevaar vormen voor de openbare orde vanwege de geweldscultuur die er heerst. Het hof spreekt van „talloze voorbeelden” uit binnen- en buitenland van ernstige geweldsmisdrijven en wapenbezit. Het vonnis gaat over zowel de internationale club als de Nederlandse tak, maar aangezien een Nederlandse rechter geen internationale club kan verbieden, geldt in de praktijk dat alleen de Nederlandse clubhuizen moeten sluiten. No Surrender, waarvoor de uitspraak in eerste aanleg ook blijft staan, is eveneens internationaal actief maar heeft zijn thuisbasis in Nederland.

In de afgelopen jaren moesten motorclubs Bandidos en Satudarah al stoppen op last van het hof. Het Openbaar Ministerie heeft maandag eveneens gepleit voor een verbod op motorclub Caloh Wagoh, die zich ook bezig zou houden met criminele activiteiten. De oprichter en verschillende leden van de club worden verdacht van een reeks liquidaties.

