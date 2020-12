Uitstel reguliere zorg kost 50.000 gezonde levensjaren

Het uitstellen van 28 procent van de reguliere behandelingen in ziekenhuizen vanwege de coronacrisis zal uiteindelijk leiden tot een verlies van 50.000 gezonde levensjaren. Dat stelt het RIVM dinsdag in een eerste inventarisatie. Het instituut bracht de teruggang van 48 veel voorkomende behandelingen in kaart, waaronder staar-, knie- en heupoperaties. Het aantal verloren gezonde levensjaren zou tussen de 34.000 en 87.000 zijn, maar ligt volgens de onderzoekers waarschijnlijk ergens in het midden. De eenheid ‘gezonde levensjaren’ slaat zowel op sterfte als op de kwaliteit van leven.

De onderzochte behandelingen vormen samen 28 procent van de medisch-specialistische zorg. Als het effect op de rest van de zorg wordt meegewogen, zal het gezondheidsverlies volgens de onderzoekers nog veel groter blijken. Onder meer de gevolgen van uitgestelde kankerbehandelingen zijn nog niet meegenomen, met uitzondering van een agressieve vorm van huidkanker (melanoom).

Het uitstel van behandelingen gebeurde vooral tijdens de eerste maanden van de pandemie. In de zomer hadden ziekenhuizen weer meer ruimte voor reguliere zorg, al konden ook toen niet evenveel behandelingen worden uitgevoerd als voorheen. Naast dat ziekenhuizen minder capaciteit hadden, stelden patiënten zelf behandelingen uit. Dit om de zorg te ontlasten of uit angst om besmet te raken.

