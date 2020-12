Legowinkel Perron 4 ‘Lego is een topproduct in lockdown’ Kerst is een belangrijke periode voor René van Dijk, eigenaar van legowinkel Perron 4. In de Breedstraat in Alkmaar wordt het straatbeeld van garages en dode muren onderbroken door een felrood geschilderd pand. Ondanks de afgelegen locatie weten de klanten van Van Dijk hem echt wel te vinden, zeker dit jaar. In maart zette Van Dijk snel een bezorgdienst op maar na drie weken lockdown ging de winkel weer open en de bezorgdienst weer dicht. Sinds maandagavond ging de knop weer om en dinsdagmiddag staat de teller op zes orders. „Normaal heb ik zo’n zestig klanten in de winkel, dus dat is nog steeds veel minder dan normaal. Maar met mij moet je geen medelijden hebben hoor!”, vertelt hij. „Het is verder echt een topjaar voor Lego, ik had met Sinterklaas al de jaaromzet van 2019 gehaald. Lego is een topproduct voor iedereen die thuis in de lockdown zit.” En nu gaat hij snel over op zelf bezorgen. „Als je bij mij bestelt, heb je het dezelfde dag nog in huis, ik rij elke dag een rondje met m’n busje om de Lego af te leveren.” Niet dat dat een optie is voor heel legoënd Nederland. Van Dijk bezorgt alleen binnen een straal van vijftien kilometer rond Alkmaar.

Samen in de Keuken ‘Volgens mij zijn wij essentieel, toch?’ „Gisteren was het hartstikke druk, maar vandaag is het niet wild, her en der een klant, al zijn we gewoon open. Online loopt het als een trein”, vertelt Emmy Vis-Janssen dinsdagmiddag aan de telefoon. Samen met Wilma Wenning is ze eigenaar van Samen in de Keuken, een klein speciaalzaakje op het hoekje van de drukke winkelstraat Fnidsen in hartje Alkmaar. Twintig jaar geven ze al kookworkshops en een jaar of veertien geleden kwam daar een winkel met speciale olijfolie, likeur en koekjes bij. „Ik ben de hele dag al pakketjes aan het maken, en alles in de buurt van Alkmaar bezorgen we ook nog zelf”, vertelt Emmy. „Ik kreeg ook orders uit Den Helder en Venlo, dat moet toch echt via PostNL.” Voor de twee vriendinnen annex compagnons was het een druk jaar. Als de horeca gesloten is, kopen mensen graag de luxeproducten van Samen in de Keuken. Toen de kookcursussen wegvielen, hebben de twee vol ingezet op kerstpakketten: 277 borrelpakketten voor een gemeente, twee- tot driehonderd voor twee scholen en dan nog een ziekenhuis. Maandag was veel nog onduidelijk voor de twee vrouwen van Samen in de Keuken. Rond een uur of twaalf gingen de telefoons af: bzzt, bzzt, urgent nieuws. Vanaf dinsdag ging Nederland in totale lockdown. „Volgens mij zijn wij wel essentieel, toch?”, vroeg Emmy aan Wilma.

Slagerij Jeroen de Vries ‘Weer een bestelling, voor tien mensen gourmet’ Voor Bas Gelijk van Slagerij Jeroen de Vries in het centrum van Alkmaar was het altijd al een uitdaging om de kerstdrukte te spreiden en dat probleem is met alle maatregelen nu nog nijpender. „Normaal hebben we vlak voor Kerst 1.300 man per dag in de winkel, nu is dat gelukkig de helft. Al ben ik wel bang dat dat nog op gaat lopen in de dagen vlak voor Kerst”, vertelt Gelijk. Vorig jaar kwamen er in de weken voor Kerst vijfhonderd bestellingen binnen waarvan een deel thuisbezorgd werd door medewerkers van de Slagerij op een scootertje. Dat laatste doet hij nu niet meer. Gelijk: „Wat als mensen niet thuis zijn? Je kan niet een biefstuk bij de buren afleveren!” Daarom zet hij dit jaar vol in op het afhaalraam. Op de deur en op de toonbank staan bordjes: kerstbestellingen uiterlijk vóór 19 december. „De standaard producten hebben we altijd wel in voorraad, maar luxeproducten als Angus beef of ribeyes kunnen we niet twee weken bewaren. Ik denk dat we dit jaar ook op ongeveer vijfhonderd bestellingen uitkomen, we zitten nu al op honderd, dat begint echt te lopen.” En dan, ping: „Weer een bestelling, voor tien mensen gourmet. Zie je, mensen gaan zich echt niet aan die drie gasten houden”, zegt Gelijk met een grimas. „Ik zeg tegen al m’n medewerkers: beloof niets aan klanten wat we niet waar kunnen maken”, vertelt Gelijk in het rommelige kantoortje boven de zaak met een kartonnen koffiebekertje in z’n hand. „Uiteindelijk is onze omzet gelukkig vergelijkbaar met vorig jaar.”

Bierwinkel Alkmaar ‘Mensen blijven gewoon speciaalbier drinken’ Ludo Scheibe van Bierwinkel Alkmaar gaat vol inzetten op het afhaalloket. Houten kratten met honderden speciaalbiertjes sieren de muren („lokaal bier voor in de winkel, dat verkoopt het best”) en er staan tassen klaar voor mensen die bestellingen komen ophalen. Natuurlijk, het was een moeilijk jaar en het was flink schakelen om de omzet op peil te houden, maar: „Mensen die speciaalbier drinken, zijn dat gewoon blijven doen”, zegt Scheibe terwijl hij licht onderuitgezakt op een fust achter de toonbank zit. „Elke woensdag zet ik op de website welke nieuwe bieren ik heb en in de webshop komen die dag dan vaak al wat bestellingen door. Die moeten ze wel afhalen, dus ik ga kijken of ik een afhaalloket in de deuropening kan opzetten.”