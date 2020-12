‘Dus ik ruimde de garage van pa en ma dit weekend even uit”, juichte mijn zus toen ik opnam. „En ik kwam echt een enorme stapel van je tienerdagboeken tegen! De sloten waren helemaal verroest joh, ik heb ze moeten openslaan met een hamer. Gelukkig is alles nog goed leesbaar, maar er stonden ook echt wat dingen in die me verontrustten hoor!”

Ik wist niet eens waar ik het eerst op moest reageren, maar gelukkig kreeg ik daar ook geen enkele kans toe, want ze ging alweer door. Dat ze het zo opmerkelijk vond dat ik bij elke dag in een apart kader de vervelende gebeurtenissen opsomde (ze ging er beleefdheidshalve maar niet op in dat ze daar zelf regelmatig in voorkwam).

„Alsof je al het leuks meteen moest afzwakken door de mindere kanten van de dag op te schrijven”, zei ze.

„Nou ja, dat is logisch toch”, zei ik. „Zo kun je jezelf er later aan herinneren dat het toen niet altijd feest was.”

Ook als volwassene houd ik nog steeds de tegenvallers bij. Laatst herlas ik een dagboek uit de periode waarin ik net mijn grote liefde had ontmoet. In mijn herinnering was onze eerste zoen alweer gestold tot iets van epische perfectie, maar ik ontdekte al lezend een paar dingen die ik in al mijn verliefdheid alweer vergeten was. De kus vond plaats op een snikhete dag aan zee, waardoor onze gezichten bedekt waren met een plakkende mix van zonnebrand, zweet en stuifzand. De zoen voelde daardoor niet zozeer als een tedere bezegeling van de liefde, maar meer alsof we elkaars mond schrobden met vloeibaar schuurmiddel.

Als ik merk dat ik naar een tijd terugverlang, dan pak ik er meteen de bijbehorende notities bij, om mezelf ervan te vergewissen dat het allemaal wel meeviel. Zoals die epische trektocht door de Gobiwoestijn jaren geleden, waarbij ik door mijn reisverslag terug te lezen weer werd herinnerd aan de gigantische voedselvergiftiging die ik toen opliep. Of die fantastische werkweek in Parijs, waarbij ik haast vergeten was dat ik op de terugreis zó hard ongesteld werd, dat mijn schoot aan die lift uit The Shining deed denken.

„Maar waarom zou je de vervelende dingen in godsnaam willen onthouden?”, riep mijn zus uit.

„Zodat je het verleden niet gaat idealiseren”, zei ik. „Naar een onvolmaakt vroeger verlang je veel minder sterk terug.”

„Het is dus een soort remedie tegen weemoed”, zei mijn zus.

Inderdaad. En zo blijf je lekker vooruitkijken, in plaats van terug.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 december 2020