Onverstoorbaar leidde Tweebeeke de minister langs alle zwakke plekken van het coronabeleid

‘Alles gaat dicht, maar wij blijven open!” Je hoefde maar één zin te horen van dominee Gremdaat, maandagavond in M na de toespraak van premier Rutte, om te weten dat alle troost van Nederland zich samenbalde in het alterego van Paul Haenen. Eigenlijk zouden ze samen op tournee moeten.

De preek was een sublieme uitvergroting van de mix van zakelijkheid en gevoel waarmee Rutte zijn volk bij het beleid wil betrekken. Gremdaat kwam uit bij de leuze „oplossingsgericht de lockdown in”. Een kleine Kerst heeft zoals elk nadeel, ook een voordeel. „Geen kookgenot, maar ook geen kookstress. Geen lekkere honger, maar ook geen eetverplichting – of kotsneiging.”

Vóór die theatrale verlichting heerste aan de tafel van Margriet van der Linden voorzichtige instemming met de maatregelen, zij het zonder het solidariteitspathos dat de lockdown in maart begeleidde. Neelie Kroes trok de aandacht door haar uitspraak van het woord gotspe, die bij haar tot een furieus ‘Got-spee’ bleek geëvolueerd. De gotspe in kwestie was de herrie die coronasceptici buiten het Torentje hadden gemaakt, als een ongenood Grieks koor dat toch per se een rol in de tragedie wilde opeisen.

Mark Rutte mocht de klap met de hamer geven, de vragen moesten daarna door Hugo de Jonge worden beantwoord in drie verschillende tv-programma’s. Eerst was er Het coronavirus: Feiten en fabels (NOS) waar hij scherp werd ondervraagd door Winfried Baijens, die wilde weten of er niet veel eerder had moeten worden ingegrepen. De Jonge zette zijn beeldspraak van de dag in: „Het virus geeft nu hard gas, dus wij moeten vol aan de rem hangen.”

Bij Baijens moest De Jonge hard werken, maar het was niets vergeleken met het wat hem in Nieuwsuur te wachten stond. Mariëlle Tweebeeke bleek in topvorm. Geconcentreerd en onverstoorbaar leidde zij de minister langs alle zwakke plekken van het coronabeleid.

De ondervraging behandelde de gebrekkige vooruitziende blik van het kabinet, de mogelijkheid dat Mark Rutte door de Duitsers onder druk was gezet, het zwijgen van de regering over Black Friday, de afwezigheid van een gerichte aanpak voor verschillende sectoren, uitmondend in de noodzaak om ‘ineens alles’ te doen. „We hadden een intelligente lockdown. Is dit dan de… domme lockdown? Winkeliers en kinderen zijn gigantisch de dupe.” De Jonge hapte naar adem, begon weer over het virus dat vol gas gaf – dit was een man die met zijn volle gewicht aan zijn metafoor gaat hangen, hopend op verlossing.

Tweebeeke was nog niet klaar. Ze wilde ook nog weten of het kabinetsbesluit unaniem was geweest. Achter haar verscheen een foto van de ministers Hoekstra, Wiebes en Koolmees die in het kabinet vaak hebben gepleit voor ruimte voor de economie. Tweebeeke wees op Hoekstra. „Wat vindt uw nieuwe partijleider ervan? Steunt hij dit beleid of zegt hij straks: dat was van Hugo?” De Jonge ontweek het woord unaniem in zijn antwoord en werkte zich naar het eind van het gesprek.

Alle collega’s verbleken bij Tweebeeke, dus De Jonge zal blij zijn geweest toen hij heelhuids was geland bij de warme stoelen van Beau. Ook Van Erven Dorens bespeurde ‘zwalkend beleid’ en vanaf de zijkant signaleerde Wouter de Winther (De Telegraaf) ‘paniekvoetbal’, maar hier bleef de minister het gesprek controleren. Hij vond zelfs een moment om de ook aanwezige Wopke Hoekstra vaderlijk toe te spreken over het CDA-leiderschap. Straks kan De Jonge, om met dominee Gremdaat te spreken, oplossingsgericht de luwte in.