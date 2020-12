Nederlandse topdressuurpaard Totilas overleden

Het voormalig Nederlandse topdressuurpaard Totilas is op twintigjarige leeftijd overleden, meldt de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) dinsdag. De zwarte hengst schreef met dressuurruiter Edward Gal in het zadel meerdere wereldtitels op zijn naam.

Zo won het tweetal in 2009 goud op het het EK dressuur in het Engelse Windsor Castle en maar liefst drie keer goud op de Wereldruiterspelen in 2010 het Amerikaanse Kentucky. „Totilas had het allemaal: talent, uitstraling, de bewegingen en de instelling”, zei Gal onlangs in een interview op de site van TeamNL. „Dat zijn geen dingen die je kunt trainen.”

Totilas kwam in 2000 in het Friese dorpje Broeksterwoude ter wereld bij de fokkers Jan Schuil en Anna Schuil-Visser. Op vijfjarige leeftijd mocht hij naar de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in de Duitse stad Verden. Daar werd hij vierde en bovendien het beste Nederlandse paard. In datzelfde jaar begon de samenwerking met Gal, door wie Totilas gedurende het grootste deel van zijn internationale Grand Prix-carrière werd bereden.

Toen Totilas tien jaar was, kwam hij in Duitse handen. Daarmee ging naar verluidt een bedrag gemoeid van tussen de 10 en 15 miljoen euro. Mede door blessures heeft hij daarna nooit meer grootse prestaties neergezet. Rond 2015 verdween hij vanwege een botontsteking volledig uit de sport.