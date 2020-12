Man aangehouden voor telefonisch bedreigen van premier Rutte

Een 34-jarige man uit Zutphen is maandag aangehouden voor het bedreigen van premier Mark Rutte, meldt de politie dinsdag. Dat deed hij diezelfde dag via een telefoonnummer van de Tweede Kamer. De verdachte werd kort na de dreigementen aangehouden in zijn eigen woning. Hij is verhoord en vervolgens weer vrijgelaten. Volgende week staat hij terecht voor bedreiging.

Wat voor dreigementen de man precies zou hebben geuit, wil de politie telefonisch niet zeggen. „Over de aard van bedreigingen doen we nooit uitspraken.” Ook een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken wil desgevraagd niet ingaan op de zaak. Het is dan ook onduidelijk of de premier aangifte heeft gedaan.

De minister-president gaf maandagavond een toespraak over de coronamaatregelen vanuit het Torentje in Den Haag. Daar kwamen zo’n honderd tot honderdvijftig demonstranten op af. Ze sloegen op potten en pannen probeerden op die manier zoveel mogelijk lawaai te maken tijdens de toespraak van de premier. Rutte haakte kort in op de betoging door te zeggen dat het coronavirus „geen onschuldige griep is zoals de demonstranten hierbuiten denken”. Twee personen werden ter plaatse aangehouden voor belediging en het niet luisteren naar de politie.

Rutte eerder bedreigd

De afgelopen jaren zijn eerder arrestaties verricht voor het bedreigen van de premier. Zo kreeg een 26-jarige man uit Apeldoorn in 2018 vier maanden voorwaardelijke celstraf voor het per e-mail bedreigen van Rutte en een aantal andere politici. Vorig jaar werd een man uit Musselkanaal veroordeeld tot veertig uur werkstraf voor het uiten van doodsbedreigingen aan de minister-president op Facebook.

Ook andere politici zijn de afgelopen jaren bedreigd. En de aard van de dreigementen wordt volgens politici ernstiger, bleek in september uit een rondgang van NRC langs Kamerleden en fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Politici vertelden dat ze vaker werden lastiggevallen op straat, terwijl ze voorheen met name geconfronteerd werden met dreigementen via sociale media.

Onder meer CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kreeg dit jaar te maken met een ernstig dreigement. Op 20 augustus werd hij na een demonstratie in Den Haag minutenlang achtervolgd door de 26-jarige Danny V. uit Heerlen. Op filmpjes die op YouTube zijn gezet, is te horen dat V. roept: „ik zal je doodslaan”. De rechtbank veroordeelde hem in november tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook Geert Wilders (PVV) ontvangt al jarenlang ernstige bedreigingen en wordt daarom al zestien jaar zwaar beveiligd.

