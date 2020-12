Luchtvaartmaatschappijen en kabinet gaan vliegreizen ontmoedigen

Het kabinet gaat samen met luchtvaartmaatschappijen en onlineticketverkopers mensen ontmoedigen om vliegreizen te boeken. Hoe dat vorm krijgt is nog onduidelijk, maar het idee is om mensen er extra op te wijzen dat ze alleen moeten reizen als dat strikt noodzakelijk is.

Het kabinet reageert op kritiek, onder meer op sociale media, dat Schiphol wel open mag blijven terwijl de rest van Nederland in een strenge lockdown moet. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) noemde gisteren op tv een vliegverbod een „paardenmiddel” waaraan je „echt niet moet denken”. Het OMT heeft geen (apart) advies uitgebracht over luchtvaart en het doorgang laten vinden van vluchten, zegt een woordvoerder van het RIVM desgevraagd.

Schiphol gaat niet dicht, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, omdat „essentiële goederen” vervoerd moeten kunnen worden en mensen een noodzakelijke reis moeten kunnen maken. Artsen, hulpverleners en anderen met cruciale beroepen moeten kunnen blijven reizen. Dat geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld naar een begrafenis van een familielid moeten.

„Duidelijk is dat de flinke piek naar bijvoorbeeld Turkije en Portugal niet alleen die categorie zijn”, reageerde Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) op Twitter. Hij hekelt de „halfhartigheid uit het reisadvies”. Terwijl premier Rutte oproept om tot half maart niet op vakantie te gaan naar het buitenland, zijn bijvoorbeeld de Canarische Eilanden een „gele” bestemming.

Vanaf vandaag geldt - door voorstel D66 en VVD - een testverplichting voor wie Nederland in wil van buiten de Europese Unie. Die plicht geldt nu niet voor Nederlanders. Daarom belangrijk terugkerende reizigers te testen. 10/11 https://t.co/AuSF3LU6Mh — Jan Paternotte (@jpaternotte) December 15, 2020

„Er wordt inderdaad nog wel gevlogen”, zegt een woordvoerder van KLM. Naast de genoemde voorbeelden noemt hij ook het vervoeren van passagiers met een niet-Nederlandse nationaliteit die geen of een ander reisadvies van hun eigen overheid hebben. „Intercontinentaal is het vervoer van cargo op dit moment ook een prioriteit en dat staat los van de codering van het betreffende land.” Het vrachtverkeer ligt op ongeveer hetzelfde niveau als in 2019; passagiersverkeer is 80 procent minder.

Vanaf dinsdag moeten passagiers van buiten het Schengengebied een negatieve testuitslag kunnen tonen om Nederland binnen te komen. Het kabinet wil dat ook verplicht stellen voor passagiers uit Schengenlanden en wil dat zo snel mogelijk invoeren. Daarvoor moet wel de wet worden aangepast.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Europees Geneesmiddelenbureau beslist maandag over coronavaccin Pfizer