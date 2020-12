Hoge huur duwt winkeliers Rome richting bankroet

‘Zestig procent minder omzet, en dan valt het hier nog mee.” Boven haar gezichtsmasker staan de ogen van Silvia De Lena berustend. Ze kan vrij rondlopen in haar kledingwinkeltje. Klanten zijn er toch niet. Het voorjaar was al een drama, zegt ze. Nu is het niet veel beter, en dan dreigt de regering ook nog de sindsdien herwonnen winkelvrijheid verder in te dammen.

Het verhaal is overal hetzelfde in de Via Jenner, een winkelstraat in een middenstandswijk in Rome. Caterina Castagna staat in een andere zaak voor damesmode en plukt mismoedig aan haar mooie trui. „Als mensen binnen moeten blijven, kopen ze geen nieuwe kleren, dan kan je ook wat eenvoudigs aantrekken.”

Josef Cousin, in de herenmode, vindt dat hij geluk heeft gehad dat de lockdown dit voorjaar aan het einde van het winterseizoen kwam. Hij had nog niet groots ingeslagen voor de zomer, en denkt dat zijn omzetdaling beperkt blijft tot 30 procent.

Cesare Marini, al 36 jaar in het ondergoed, is nog minder pessimistisch en rekent op min twintig procent. „De schade van de twee maanden lockdown van het voorjaar heb ik voor een groot deel ingehaald”, vertelt hij. „Mensen hebben toch ondergoed nodig.”

De meeste winkeliers in de via Jenner in Rome denken dat ze uiteindelijk net het hoofd boven water kunnen houden. De lockdown van het voorjaar, toen alle niet-essentiële winkels in Italië van begin maart tot halverwege mei dicht bleven, is een enorme klap geweest – al is die voor sommigen harder aangekomen dan voor anderen. Een groot verschil daarbij is hoe zwaar de vaste lasten drukken.

„Goddank heb ik mijn zaak in eigendom”, zegt De Lena. Hetzelfde geldt voor Marini, van het ondergoed. En Cousin zegt dat hij zich gelukkig prijst dat hij met zijn huisbaas een tijdelijke halvering van de huur heeft kunnen afspreken.

Alleen de luxemerken overleven

In deze straat zie je ook maar één winkelpand leeg staan. Toch is de stemming somber. Had de voorzitter van de middenstandsverening Confcommercio , Carlo Sangalli, niet net gewaarschuwd voor „ongekende verliezen” dit jaar in de sector? Volgend jaar zullen die zeker nog doorwerken, voorspelde hij. Door de lockdown en alle andere inperkingen doet de consumptie in 2020 „een stap terug van 25 jaar”, rekende hij voor. Hij protesteerde fel dat de zaken in de 1.300 winkelcentra in Italië extra lijden omdat die malls in het weekeinde moeten sluiten.

Hier zijn alleen de twee jonge vrouwen bij de juwelier, die met grote letters ‘Wij kopen goud’ op de gevel heeft gezet, niet in mineur. „We hebben het razend druk’’, zegt Ludovica. De vraag of hier veel mensen juwelen te koop aanbieden om rond te komen, blijft onbeantwoord. „Geen tijd nu. Kom later maar terug.”

„We hebben het hier moeilijk, maar in het centrum zijn de problemen pas echt groot”, vertelt De Lena. Zij heeft nog een winkel in de wijk Prati, tegen het Vaticaan aan. „Maar daar verkoop ik nog minder. Er komen simpelweg geen pelgrims meer naar de paus.”

Vrijwel alle winkels in het historische centrum van Rome lijden eronder dat het toerisme is stilgevallen. Op deze doordeweekse dag heerst er in de luxe Via dei Condotti, met winkels van Gucci, Bulgari, Ferragamo, Jimmy Choo, Hermès, Cartier, geen kerstdrukte. In veel winkels drentelen stijlvol geklede mannen en vrouwen heen en weer, wachtend op klanten. Deze zaken zijn nog open: de grote luxemerken kunnen het wel uitzingen en willen deze toplocatie niet kwijt.

Twee straten verder, in de Via Frattina, net iets minder sjiek maar nog altijd een toplocatie, hangen op zeker vijftien neergelaten rolluiken plakkaten met ‘te huur’. Deze winkels hebben de combinatie van de opgedroogde stroom toeristen en de hoge huren niet overleefd.

„Het is eigenlijk niet te doen zo”, zegt Gippa Ottorini. Zij staat achter de toonbank in een winkel in een zijstraatje, waar ‘Truffels, wijn en olie’ op de gevel staat. Achter haar liggen wat witte truffels, voor 2.500 euro per kilo. „Wij verkopen vooral aan toeristen en die komen niet meer. Ik hoop dat er snel een vaccin komt.”

Schuin ertegenover is Boutique Central, voornamelijk kleding. „Voor vrijwel alle winkels hier in het centrum geldt dat de omzet met 80 procent is gedaald”, zegt uitbater Marco Pavoncelli. „Wij verkochten aan Europeanen, Amerikanen, Russen. Nu: aan niemand.”

Hij vertelt dat hij een paar jaar in het onroerend goed in het centrum heeft gewerkt, en ziet de hoge huurprijzen als de doodsteek. Voor zijn zaak, 65 vierkante meter, betaalt hij 9.000 euro huur per maand. Maar eenzelfde winkel aan de Via del Corso, de grote en gewilde parallelstraat, heeft een maandhuur van wel 35.000 euro, zegt hij. En de via dei Condotti? „Dat is een buitencategorie.” Als er één ding is dat het kabinet zou moeten doen, zegt hij, is het interveniëren in die huren. „Je kunt dat niet meer aan de markt overlaten. Onze situatie is nu echt dramatisch.”