HEMA is ineens ‘essentieel’, of niet?

Terwijl de lockdown nog moest bezinken, nam winkelketen HEMA dinsdagochtend de vlucht naar voren. HEMA viel met zijn hybride assortiment buiten de lijst met essentiële winkels, maar kondigde aan gewoon open te blijven voor eten, drinken en andere eerste levensbehoeften, zoals drogisterij-artikelen. Het warenhuis (540 winkels) zou daarmee de supermarkten helpen „ontlasten”.

1Mag de HEMA überhaupt wel open blijven?

De actie van HEMA leidde tot veel verwarring. Mag een tuincentrum dan bijvoorbeeld wél openblijven om diervoeding te verkopen? En hoe zit het met de Action dat ook een enkel product verkoopt dat kwalificeert als eerste levensbehoefte?

Het ministerie van Economische Zaken bood dinsdagmiddag enige helderheid. Waar aanvankelijk een beroep op het „gezond verstand” van ondernemers werd gedaan, koos het ministerie ervoor omzetcriteria te geven voor wanneer hybride winkels wel open mogen blijven.

Indien de winkelomzet voor meer dan 70 procent afhankelijk is van artikelen die onder de eerste levensbehoefte vallen (denk: voedsel, drogisterij-artikelen of diervoeding), mag het hele winkelfiliaal openblijven. Bestaat het winkelfiliaal uit afdelingen en draagt een van die afdelingen met de verkoop van zo’n essentiële productgroep ten minste 30 procent bij aan de omzet? Dan mag alleen dat deel van de winkel openblijven.

Lees ook: ‘Sorry, u bent helaas niet essentieel’

2Waar is de winkelsluiting op gebaseerd en wie moet die handhaven?

De juridische basis voor de lockdown die premier Rutte (VVD) maandagavond aankondigde, ligt in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 die op 1 december van kracht ging. Op grond van deze ‘coronawet’ kunnen via een ministeriële noodregeling per direct vergaande maatregelen zoals winkelsluitingen worden opgelegd.

Omdat de wet allerlei aspecten van coronabestrijding omvat, is de handhaving ook belegd bij verschillende partijen: van de NVWA en politie tot boa’s. Winkels die ondanks een verbod tóch opengaan, kunnen volgens Van Doorne-advocaat Joost Volkers zowel via het bestuurs- als strafrecht worden aangepakt. „Het kan zijn dat ze van een boa namens de burgemeester eerst een aanwijzing krijgen dat ze moeten sluiten onder dreiging van een last onder dwangsom als ze dat niet doen.” De wet biedt ook de mogelijkheid om strafrechtelijke boetes op te leggen, oplopend tot 8.700 euro.

3Welke steun krijgen de getroffen ondernemers?

Brancheorganisatie InRetail stelt dat dinsdag plots „tienduizenden” winkels hun deuren hebben moeten sluiten. Om hun leed te verzachten, pleit InRetail ervoor dat winkeliers – net als bouwmarkten – toestemming krijgen om een afhaalloket te openen waar consumenten op bestelling bijvoorbeeld kerstcadeaus kunnen ophalen.

Een woordvoerder noemt december „de allerbelangrijkste maand voor de detailhandel”. Winkeliers kopen voor Kerst massaal in en hun voorraad dreigt nu deels te verpieteren. In het Kamerdebat over de maatregelen beloofde premier Rutte dinsdag dat er een ‘voorraadvergoeding’ komt om deze winkeliers tegemoet te treden. De details van de vergoeding moeten nog worden uitgewerkt.

Tijdens zijn toespraak maandag hield de premier een „fors steunpakket dat meeademt” (hoe meer omzetverlies, hoe meer steun) voor. Kern van dat steunpakket vormen de loonkostensubsidie NOW en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Beide steunmaatregelen dekken de schade voor ondernemers maar ten dele. „Er moet nog een schep bovenop”, vindt InRetail.

Bij de TVL krijgen ondernemers vanaf 30 procent omzetverlies 50 procent van hun vaste lasten (zoals huur) gecompenseerd, dat loopt op tot 70 procent compensatie bij volledig omzetverlies. Voor ondernemers die nu plots de deuren moeten sluiten, pakt die compensatie slecht uit. Bij de regeling wordt de omzet van het vierde kwartaal (oktober, november en december) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De compensatie wordt daardoor uitgesmeerd en valt lager uit dan als bijvoorbeeld alleen de maand december zou worden genomen.

Een ander probleem is dat bij de compensatie niet naar de daadwerkelijke vaste lasten wordt gekeken. De vaste lasten worden namelijk berekend op basis van CBS-cijfers over het gemiddelde in bedrijfssectoren. Of je nu een kledingwinkel exploiteert in een Gronings dorp of op een A-locatie in Den Haag: volgens de TVL heb je hetzelfde percentage vaste lasten. Bij de detailhandel bedragen de vaste lasten volgens het CBS gemiddeld 15 procent van de omzet. „De overheid werkt alleen maar met gemiddelden, terwijl je juist zou moeten inzoomen”, stelt InRetail desgevraagd.

De regeling van loonkostensubsidie NOW is gunstiger. Afhankelijk van het omzetverlies kunnen ondernemers maximaal 80 procent vergoed krijgen. Deze regeling loopt per drie maanden en ondernemers die de NOW voor het eerst aanvragen, mogen zelf bepalen wanneer die periode ingaat en kunnen dus opteren voor december, januari en februari.

Lees ook dit opiniestuk: ‘De Duitsers waren beter voorbereid op een pandemie dan wij’

4Wordt er gevreesd voor Nederlands winkeltoerisme?

„Blijf weg. Kom alsjeblieft niet, hoe graag we jullie anders ook zien.” De boodschap van de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voor Nederlanders is duidelijk: kom niet shoppen over de grens.

Dat Nederland in lockdown gaat en de winkels gesloten heeft, is de Belgen niet ontgaan. Hoewel de Nederlandse regering het ten stelligste afraadt, bestaat de vrees dat Nederlanders massaal de grens oversteken, waar de winkels wel open zijn. Dat gebeurde rond Black Friday juist andersom, toen de winkels in België gesloten waren.

Premier Alexander De Croo belde dinsdag met premier Rutte om te benadrukken dat ‘funshoppen’ in België verboden is. Belgen moeten alleen winkelen en mogen maximaal dertig minuten in een winkel blijven. Leuk is dat niet, aldus minister Vandenbroucke bij omroep VRT. „Hoe meer Nederlanders, hoe langer de rijen zijn en iedereen, óók de Nederlanders, zullen moeten wachten. […] Ik hou heel erg van de Nederlanders, maar nu niet.” Vooralsnog blijft het bij een oproep en volgen er geen extra maatregelen. Wel zijn de burgemeesters in de grensstreek opgeroepen om de situatie nauwgezet in de gaten te houden. Eventueel kan later deze week worden besloten tot extra maatregelen, zoals de grenscontroles van eerder dit jaar.