FNV daagt Uber voor de rechter voor niet naleven taxi-cao

Vakbond FNV daagt taxi-app Uber voor de rechter. De vakbond eist dat de taxidienst chauffeurs conform de taxi-cao meer gaat betalen, en dat chauffeurs in dienst komen in plaats van als zzp’er te worden ingehuurd. Samen met 25 chauffeurs overhandigde FNV deze dinsdag de dagvaarding aan Uber, meldt de vakbond op de eigen website.

Taxichauffeurs die rijden voor Uber zijn niet in dienst van het Amerikaanse techbedrijf, maar werken als zzp’er. De FNV noemt dit een „schijnconstructie” omdat de chauffeurs wel degelijk werknemers zouden zijn van Uber. Volgens de vakbond bespaart Uber jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan sociale lasten, belastingen en pensioenpremies door de chauffeurs niet in dienst te nemen. Er wordt regelmatig discussie gevoerd over de positie van de chauffeurs van Uber. Het bedrijf moest zich daar al eerder in de rechtszaal voor verantwoorden, maar nog nooit in Nederland.

De FNV had vorige maand al een aanmaning aan Uber overhandigd, maar Uber wilde volgens de vakbond niet serieus ingaan op de eisen. Volgens Amrit Sewgobind, FNV-bestuurder Flex en Naleving, wil Uber alleen in gesprek gaan om „de boel te vertragen”. Daarom stapt de FNV nu naar de rechter met de eis dat Uber stopt „met het uitbuiten van chauffeurs, ontduiken van sociale premies en belastingen en oneerlijk concurreren met andere taxichauffeurs”.

Uber laat in een reactie weten te betreuren dat de FNV naar de rechter is gestapt, terwijl het bedrijf in overleg wil met de bond. Maurits Schönfeld, directeur Noord-Europa: „Wij blijven zij aan zij staan met chauffeurs die hun flexibiliteit en zelfstandigheid enorm waarderen en willen behouden. Wij ondersteunen de belangen van de ruim 4.000 chauffeurs zowel in de Uber-app als in de rechtszaal.”

