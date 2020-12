Op het mbo geef ik sinds de lockdown online les. Om 10 uur deze ochtend, een uur voor de start van de les Loopbaan en Burgerschap, krijg ik het volgende bericht via de Teams-chat:

„Hey mevrouw, ik ben vanmiddag afwezig bij maatschappijleer i.v.m. kapper en de mogelijkheid dat morgen alle kappers worden gesloten door corona. Zou u mij het huiswerk door kunnen sturen, dan zorg ik dat dit ingeleverd wordt.”

Termen als ‘eerste levensbehoeften’ en ‘noodzaak’ krijgen een hele andere invulling in tijden van corona. Ik moet er hard om lachen.

Voor vandaag besluit ik dat kappersbezoek een geldige reden is voor afwezigheid.

