‘Eerste kind halveert inkomen moeder in eerste 7 jaar’

Na het krijgen van een eerste kind verliezen moeders in Nederland gemiddeld 46 procent van hun inkomen in de eerste zeven jaar na de geboorte. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van een dinsdag gepubliceerd onderzoek in het economische vakblad ESB, naar de inkomens van meer dan een miljoen ouders. Op het inkomen van vaders heeft de eerstgeborene geen significant effect.

Volgens de onderzoekers is de belangrijkste reden voor de inkomensdaling dat vrouwen vaak minder uren gaan werken na het krijgen van een eerste kind. Een klein deel van de nieuwe moeders stopt helemaal met werken. Vaders werken gemiddeld iets minder in de jaren na de geboorte van een eerste kind, maar doordat hun uurloon juist stijgt heeft dat amper effect op hun inkomen.

De inkomensdaling is het grootst bij vrouwen met een Nederlandse, Marokkaanse of Turkse achtergrond en ligt dicht bij de 50 procent. Moeders met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond zien hun inkomen minder dalen, gemiddeld tussen de 30 en 35 procent. Ook vrouwen met een hoge opleiding verliezen gemiddeld circa een derde van hun inkomen in de eerste zeven jaar.