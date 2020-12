Een op de drie Japanners ziet Spelen niet meer zitten

Een derde van de inwoners van Japans wil dat de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio komende zomer worden geschrapt. Zij vrezen dat een toestroom van sporters en bezoekers een verdere piek in het aantal coronabesmettingen kan veroorzaken. Dat blijkt dinsdag uit een peiling door de Japanse publieke omroep NHK, meldt persbureau Reuters. De Spelen stonden gepland voor afgelopen zomer, maar werden eind maart met een jaar uitgesteld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De zomerspelen staan nu gepland van 23 juli tot 8 augustus 2021. In de peiling van NHK gaf 27 procent van de ruim 1.200 respondenten aan dat de Spelen gewoon door moeten gaan op deze beoogde data. Een kwart pleitte voor verder uitstel, terwijl 32 procent aangaf dat het sporttoernooi volledig geschrapt moet worden. Dat laatste is ondenkbaar volgens de gouverneur van Tokio Yuriko Koike. Zij ziet „geen scenario” voor zich dat zou kunnen leiden tot afgelasting van de Spelen, zo zegt Koike tegen het Franse persbureau AFP. „Het Japanse publiek en de inwoners van Tokio hebben hun ogen gericht op de huidige situatie. Wij kijken naar de toekomst”.

In Japan is sinds oktober een opleving van het aantal coronabesmettingen zichtbaar. Hoewel het aantal nieuwe infecties de laatste weken met ruim tweeduizend per dag verhoudingsgewijs in het niet valt bij veel andere landen, heeft de Japanse regering maatregelen zoals het vervroegd sluiten van bars en restaurants opnieuw ingevoerd. In Japan, waar volgens VN-data ruim 126 miljoen mensen wonen, zijn tot dusver 182.311 coronabesmettingen bevestigd. Het aantal doden als gevolg van Covid-19 is opgelopen tot 2.530.

Voorafgaand aan de uitgestelde Olympische en Paralympische Spelen wordt de olympische fakkel over precies honderd dagen aangestoken in de stad Fukushima. Daar trof een zeebeving en daaropvolgende tsunami in maart 2011 een kerncentrale, wat leidde tot een nucleaire ramp.

