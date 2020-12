Lockdown-kerstborrel: dronken worden op je pantoffels

Ik weet het. De nieuwe lockdown hakt er hard in. En toch zie ik ook weer lichtpuntjes van de anderhalvemetersamenleving, en dat is tijdens de digitale kerstborrel van je werk. Eindelijk een Teams-versie die beter is dan de echte. Heerlijk, op je pantoffels voor je scherm.

Want je hoeft er niet in je glitterrokje voor door weer en wind naar een kantorenpark te fietsen. Je hoeft er niet verplicht te zoenen met je collega’s. Je kan de slaapverwekkende speech van je ceo – „Het was een bewogen jaar en de wereld verandert sneller dan ooit” – lekker op mute zetten.

Je kan tot het laatst blijven zonder dat je de versieringen en de kots mee hoeft te helpen opruimen. En als je de praatjes van die ene saaie collega zat bent, kun je doorklikken en zeggen dat er „technisch iets misging”.

En o ja.

Je kan de virtuele kerstborrel natuurlijk ook helemaal negeren, desnoods met de smoes dat je wifi het niet trok, en toch op tijd thuis zijn voor Love Actually.

Serieus mensen, ik zie alleen maar voordelen.

Lees ook: Op naar de online bingo met kersttrui-dresscode

En dan zijn er ook nog eens hartstikke originele virtuele kerstborrels overal in het land georganiseerd, zo las ik op Twitter toen ik ernaar informeerde. Natuurlijk, er zijn ook werkgevers die helemaal niks hebben georganiseerd, en een lezer schreef me dat het de komende week „zoals elke vrijdagmiddag waarschijnlijk weer thuis aan het bier met borrelnoten zou worden”. Maar ik zag toch opvallend veel spannende virtuele kerstborrelideeën langskomen.

Kerstpubquizzes, kerstdisco’s, kerstbingo’s, kerstkaraokes, kerst-escaperooms, kerstwijnproeverijen, kerstmoordmysteries (?), kerstbioscoopdagen, kerstsurpriseparty’s met geheime sprekers, en natuurlijk de traditionele ‘wie-heeft-de-lelijkste-kersttruiverkiezingen met lampjes’ – „de gifbeker gaat hier helemaal leeg”, glunderde een lezer.

Waar ik ook enorm van onder de indruk was, is van alle digitale trukendozen die er voor online kerstborrels bedacht zijn – er ging een wereld voor me open.

Zo las ik over kerstborrels met virtuele selfieruimtes, „aubaderuimtes” en Zoom-snorretjes, Zoom-kerstmutsjes en Zoom-engelenvleugeltjes die je kan aanklikken om virtueel de blits mee te maken.

Of een virtueel strand waar je met collega’s kan kletsen! En „aparte virtuele hoekjes” waar je met een aantal mensen apart kan gaan staan zoenen, o pardon: chatten.

Wat ook veel wordt gedaan op de virtuele kerstborrels: samen koken, heel veel zelfs! Van kant-en-klare kerstdiners die door werkgevers bezorgd worden en alleen nog maar opgewarmd hoeven te worden tot dozen vol sushi, tapas of ingrediënten voor gezamenlijke online kookworkshops.

Over dozen gesproken: dit coronajaar is echt het jaar van de thuisbezorgde doos geworden. Er zijn ook een paar werkgevers die een „feestelijke kerstdrive-through” hadden georganiseerd waar het personeel zelf z’n doos kon ophalen – „als een coronateststraat maar dan met een kerstpakket op het eind”, zoals een lezer het noemde. Maar verder hadden de bezorgdiensten overuren gemaakt. Een twitteraar had er van verschillende afdelingen en opdrachtgevers maar liefst vijf (!) klaarstaan.

En allemaal met drank, hè. Je houdt je hart vast wat dat de komende dagen voor bacchanalen achter al die schermen gaat opleveren.

Aan de andere kant: niemand hoeft na de borrel naar huis te rijden – nog zo’n voordeel – en een lezer schreef dat hij er juist veel zin in had om te wachten tot er „collega’s zo dronken zouden worden dat ze op hun eigen aanrecht gingen dansen”. Ik zou zeggen: ga vast met de screenshotknop klaarzitten.

Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit, wat er allemaal gaat gebeuren, en dan vooral op donderdag 17 december. Dan staan de meeste kerstborrels gepland. Ik ben vooral benieuwd of alle wifi-netwerken het houden, want voor sommige bijeenkomsten hebben zich meer dan driehonderd man (!) aangemeld. Maar als KPN en Ziggo de boel een beetje op orde hebben, wordt het knallen. Want mensen hebben er zin in.

Natuurlijk reageerden er ook lezers die „gezelligheid via Teams mijden als een vegetariër de kerstkalkoen”, en een collega mailde: „Doe het niet, met een glas champagne achter je beeldscherm is volgens mij het perfecte recept voor een fikse kerstdepressie.” Maar de rest kon niet wachten.

Want het was ook écht mooi geweest, zo verzekerde een lezer me, die vorige week al een virtuele online kerstquizavond had gehad. „Samen het jaar afsluiten. Boven verwachting leuk, hele avond ontspannen plezier, je vrije zelf zijn, hilarisch, lachen, samen. Heerlijk in een tijd waarin je fysiek/op afstand de spontaniteit zo mist.” Ik zeg: doe mij elk jaar zo’n digitale kerstborrel.

Wat zeg ik: vanaf nu elke maand, tot het vaccin er is.

Hoe was jullie kerstborrel? Japke-d. Bouma wil het graag weten en wenst jullie allemaal mooie dagen. Tips via @Japked op Twitter.

Dit waren de tweets van de week

De basisscholen dicht, oké. Maar de crèches ook… ik voel de stress van twee drukke banen, drie nog drukkere kinderen en geen minuut meer kunnen concentreren acuut m’n nek in kruipen. — Geertje Visser (@GeertjeVisser) December 14, 2020

Help @Japked "ben je daarom geïnteresseerd in een positie waarin je meer de change agent rol op je kan nemen, lees dan verder! Het leeuwendeel van je werkzaamheden zitten op de enablement as". radar de conneries slaat echt uit. — Dharminder Biharie (@BiharieD) December 11, 2020

We hebben er weer één: "Strategisch werven aan de voorkant" @Japked Genieten hier! — Laurens Tienkamp (@ltienkamp) December 7, 2020

.⁦@Japked⁩ , ik krijg een samenvatting van een ‘webinar’ van de Gemeente Amsterdam over “samenwerken” door! 😱 pic.twitter.com/NUt44renaa — Katinka Schreuder (@KMSchreuder) December 8, 2020

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 december 2020