Defensie trekt vier miljoen euro uit voor herstelwerkzaamheden Hawija

Het ministerie van Defensie gaat twee organisaties financieren die de lokale gemeenschap in de Iraakse stad Hawija gaan helpen bij het herstellen en opbouwen van hun stad. Door toedoen van een Nederlandse luchtaanval in juni 2015 werden hele woonwijken van die stad met de grond gelijk gemaakt en kwamen minstens zeventig burgers om het leven.

Dat schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze toezegging komt het kabinet „de getroffen gemeenschap tegemoet vanwege het leed dat hen is overkomen en de materiële schade die is geleden”, aldus de brief. Aan de projecten zal het ministerie vier miljoen euro uitgeven.

Het gaat om het herstellen van het lokale elektriciteitsnetwerk „dat direct ten goede komt aan het industriegebied en de omliggende woonwijk”. En om het opruimen van puin dat na vijf jaar nog altijd op straat ligt, het herstellen van „essentiële infrastructuur” en het „op langere termijn bevorderen van werkgelegenheid”. De projecten zullen worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het VN-ontwikkelingsprogramma. Wanneer de projecten van start gaan, is nog niet bekend.

Geen individuele compensatie

Met de toezegging komt Bijleveld tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om de schade die is ontstaan door toedoen van de luchtaanval, te compenseren. In plaats van slachtoffers en nabestaanden individuele vergoedingen te geven, zegde Bijleveld eerder toe alleen de gemeenschap als geheel te compenseren. Slachtoffers, die onder leiding van advocaat Liesbeth Zegveld een procedure tegen de Nederlandse staat begonnen, reageerden teleurgesteld op dat bericht.

De minister verwijst in de brief nu naar een rapport van de ngo’s Pax en Airwars dat onlangs verscheen, en waaruit bleek dat de langetermijngevolgen na luchtaanvallen zoals in 2015 veel ingrijpender zijn dan vaak gedacht. Winkels en scholen zijn nog altijd niet opgebouwd. Wegen, elektriciteitsnetwerken en riolen liepen grote schade op die sindsdien niet werd hersteld.

Internationale coalitie

Nederland is onderdeel van de internationale coalitie tegen IS en bombardeerde onder die vlag luchtdoelen in Irak en Syrië. In oktober 2019 liet onderzoek van NRC en NOS zien dat er bij een aanval op een bommenfabriek in Hawija in 2015 veel burgerslachtoffers waren gevallen, waarover het parlement nooit werd geïnformeerd. Sindsdien werd er veelvuldig gedebatteerd over de mate van transparantie over de oorlogen die Nederland voert.

In januari start een commissie onder leiding van oud-D66-minister Winnie Sorgdrager, die onderzoek gaat doen naar de toedracht van de luchtaanval en de lessen die Nederland daaruit kan trekken.