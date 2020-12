‘De Slag om de Schelde’: première op de drempel van de lockdown

In de derde week van oktober namen producent Alain de Levita en distributeur September Film een belangrijk besluit, na samenspraak met de bioscoopexploitanten en het Filmfonds. De Nederlandse bioscopen klaagden over alle grote Hollywood-titels die vanwege de corona-pandemie niet uitkwamen: grote titels als Fast & Furious 9 en de nieuwe James Bond No Time To Die gingen naar 2021, Pixar-film Soul werd op Disney+ uitgebracht.

Een goed geplande uitbreng van het epische De Slag om de Schelde, over de grootste veldslag op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog, zou dat hiaat in de belangrijke decembermaand verhelpen. „De bioscopen willen content en die gaan wij geven”, beloofde De Levita. „Tijdens de kerstdagen moet het Nederlandse publiek naar een goede bioscoopfilm kunnen gaan.”

Ja, het zou lastiger worden met maximaal 30 man per zaal per vertoning de beoogde honderdduizenden bezoekers te gaan halen. Maar titels als De Piraten van Hiernaast of Alles is zoals het zou moeten zijn hadden in de zomer bewezen dat het met enig geduld goed te doen was. De campagne rond de 14 miljoen euro kostende productie werd opgetuigd. Ronkende persberichten, eerste viewings met positieve reacties. Een grootse coronaproof première in Vlissingen, waar volgens sterke geruchten de koning zou komen opduiken (hij kwam uiteindelijk niet).

Samengeknepen billen

Maandagmiddag stranden die positieve intenties in het zicht van de haven. De snel stijgende coronabesmettingen doen de overheid besluiten tot een acute lockdown: alle bioscopen blijven tot zeker 19 januari dicht. De grootse release van De Slag om de Schelde – in 166 zalen – wordt dus voor onbepaalde tijd uitgesteld. Producent De Levita weet niet goed wat hij moet voelen, erkent hij. „De première met dertig vertoningen op één dag in Vlissingen is geweldig. Mensen komen huilend naar buiten. Maar dat de release wordt uitgesteld, is natuurlijk drie keer kut met peren. Ik kan het niet anders zeggen. We moeten wachten, we kunnen niet anders.”

De Levita had tot een paar dagen geleden niet serieus rekening gehouden met dit scenario. „Er werd zelfs nog gesproken over versoepeling tijdens de kerstdagen. Maar de afgelopen week zaten we inderdaad met samengeknepen billen naar de cijfers te kijken. Ergens ben ik nu ook wel opgelucht. We weten in elk geval waar we aan toe zijn.” En ja, een nieuwe releasedatum kost extra geld, wanneer die ook mag zijn. „Maar we voelen heel sterk dat deze film zijn publiek ook in februari en maart wel gaat vinden. De Slag om de Schelde kan zich meten met alles wat na de lockdown in de bioscopen wordt uitgebracht, daar zijn we zeker na de eerste reacties van overtuigd. En mensen zijn inmiddels op de hoogte van het bestaan van de film, dat is ook winst als we gaan draaien.”

Susan Radder als Teuntje in ‘De Slag om de Schelde’. Foto Lennert Hillege

Lees ook een reportage van januari 2020 vanaf de set van De Slag om de Schelde: De ruïnes in Vlissingen komen er digitaal bij

Netflix kocht al voordat een minuut film was gedraaid de rechten voor de film buiten de Benelux. Maar stress over een verplichte releasedatum op de populaire streamingdienst is er niet. De première van de film op Netflix wordt afgestemd nadat het oorlogsepos in de bioscopen heeft gedraaid. „Als de film nou al een paar dagen had gedraaid, hadden we een andere situatie gehad”, legt De Levita uit. „Netflix mag de film vier maanden daarna vrijgeven, maar het tellen begint op de dag van de bioscooprelease.”

De lancering van De Slag om de Schelde in december was mede bedoeld als steun in de rug voor de zwaar getroffen bioscoopsector. Dat kan nog steeds, denkt De Levita. „Overal kom je mensen tegen die hard getroffen zijn door de crisis. En we komen hier alleen maar uit als we samen de schouders eronder zetten, óók in de filmsector. Daar willen wij nog steeds heel graag onze steen aan bijdragen.”

Coronalockdown Andere Nederlandse films die zijn uitgesteld

Naast De Slag om de Schelde worden meer Nederlandse films uitgesteld. Twee jeugdfilms, Misfit 3 en K3: Dans van de farao, worden in de bioscopen verwacht zodra die weer opengaan. Datzelfde geldt voor de documentaire 100UP van Heddy Honigmann, voor begin januari gepland. „Een kleine documentaire is gemakkelijker in te plannen dan een blockbuster”, aldus Krijn Meerburg van distributeur Amstel Film. „Het is alleen wel even puzzelen nu.” Bij grotere titels ligt het iets lastiger, zegt Sanne Veldhoven van Dutch FilmWorks. De distributeur, die tijdens de coronacrisis stilletjes uitgroeide tot marktleider, heeft drie Nederlandse titels op de rol: romantische komedie Zwaar verliefd 2 (als kerstfilm gepland), drama Mijn beste vriendin Anne Frank en Soof 3, een vervolg in de succesreeks. Zwaar verliefd wordt in principe snel na de lockdown uitgebracht, „maar we gaan wel kijken of de film dan tot zijn recht komt”. Maar duurdere films, die veel bezoek moeten trekken om uit de kosten te komen? „Mijn vriendin Anne Frank en Soof 3 hadden wij in februari en maart gezet omdat wij ervan uitgingen dat de bioscopen dan meer mensen mochten ontvangen. Dat lijkt er nu niet zo op.” Dutch Filmworks overweegt nog niet om titels naar streamingdiensten te verkopen. Lees hier de recensie van de enige film die deze week uitkomt, via Picl: documentaire ‘El Father Plays Himself’

NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 december 2020