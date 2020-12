Met het opgelaaide debat over politiegeweld tegen minderheden in Amerika ligt ook de vraag op tafel wat Hollywood bijdraagt aan het probleem. Hebben film en televisie de politieagent die veel te snel naar zijn wapen grijpt en lak heeft aan de regels niet veel te veel op een voetstuk geplaatst? De politiefilm ligt onder vuur.

Het jongste nummer van het onvolprezen Franse filmtijdschrift Revus & Corrigés, dat is gewijd aan de historie van de politiefilm, komt als geroepen. Het Franse debat over politie-geweld is bijna net zo fel als in de Verenigde Staten. Zo wordt in het blad mismoedig geconstateerd dat politiegeweld tegen minderheden als filmonderwerp in Frankrijk elke twintig jaar opnieuw wordt ontdekt: in 1995 met La haine van Mathieu Kassovitz en in 2019 met Les misérables van Ladj Ly. Tussendoor gaat het dan weer voor twintig jaar in de ijskast.

Nog zo’n interessante constatering: de grote thema’s van Franse politiefilms zijn de dagelijkse beslommeringen van politiemensen; ontdaan van overdreven glamour en drama. De grote thema’s van Amerikaanse politiefilms zijn misstanden en corruptie binnen het politiekorps zelf. De activistische documentairemaker David Dufresne verklaart dat opmerkelijke verschil in invalshoek door het gebrekkige kritische vermogen van de Franse film. Bij veel politiefilms zijn ex-politiemannen betrokken als scenarioschrijver of adviseur. Het perspectief ligt altijd bij de politie.

Maar het echte verschil ligt misschien toch ergens anders: bij het gebrekkige functioneren van de Amerikaanse rechtsstaat zelf. Als een systeem zo evident haperingen en gebreken vertoont, is het ook weer niet zo verwonderlijk dat Amerikaanse films die problemen reflecteren.

‘Dirty cops’ en ‘bad cops’ hebben veel goede films opgeleverd. Clint Eastwood heeft zijn carrière deels gebouwd op het type, vooral als Dirty Harry. Revus & Corrigés constateert wel dat Eastwood in de jaren zeventig zeker geen John Wayne was. Wayne stond in zijn films nog vanzelfsprekend pal voor orde en gezag. Eastwood is als Dirty Harry een loner met een Magnum .44, die evenzeer vervreemd is van de samenleving als de hippies waar hij zijn neus voor ophaalt.

Het kritische debat over het beeld van politiewerk in films wordt problematisch als dat naadloos overgaat in de roep om expliciet moralisme en verhalen waarin slechteriken aan het einde altijd hun verdiende loon krijgen. In werkelijkheid is dat niet zo, waarom zou dat in films dan wel zo moeten zijn? Het idee is dat racistisch geweld en ander wangedrag anders wordt ‘genormaliseerd’. Maar is dat echt zo? Zouden er echt veel kijkers zijn die Harvey Keitel tekeer zien gaan in Bad Lieutenant, of Denzel Washington compleet zien doordraaien in Training Day, en denken: best normaal, zulk gedrag?

Charismatische en complexe slechteriken – al dan niet werkzaam bij de politie – appelleren aan de duistere kanten die ieder mens in zich heeft. Maar juist daarom kunnen films met zulke personages een sociaal wenselijk en nuttig ventiel zijn voor al die asociale neigingen en opgekropte agressie. De kijker hoeft echt niet als een kleuter te worden behandeld.

Peter de Bruijn is filmrecensent.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 december 2020