De moslims van Sri Lanka willen hun doden blijven begraven ondanks verbod

Ineens duiken ze overal in Colombo op. Witte reepjes stof geknoopt om poorten, relingen, scooters. Maar vooral om het hek van een crematorium waar onlangs een twintig dagen oude baby werd gecremeerd. Het zijn tekenen van een groeiend protest tegen een omstreden beleid waar Shaykh het jongste slachtoffer van werd: gedwongen crematies van coronadoden in Sri Lanka, tegen de wens en vooral het geloof van hun familieleden in.

„We waren de schock van de dood van onze zoon nog aan het verwerken, en om dan het bericht te krijgen dat hij al was gecremeerd, was ondraaglijk”, zei Shaykhs vader, een moslim, maandag tegen de krant The Hindu. De as hebben ze nog altijd niet opgehaald. Meerdere moslimfamilies voelden zich tot hetzelfde genoodzaakt. Ook zij weigerden deze maand de lichamen van hun naasten op te halen als ze deze niet volgens islamitische tradities mochten begraven.

Maar de regering van president Gotabaya Rajapaksa houdt vast aan het besluit van dit voorjaar om het begraven van coronadoden te verbieden. Zij beroept zich daarbij op „het advies van een expertcomité” dat stelt dat de lichamen „het grondwater zouden kunnen vervuilen”. Onbekend is wie in dit comité zit, noch op welke data het zich baseert. Volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn beide opties veilig.

Het verbod heeft een traumatiserend effect op Sri Lanka’s moslims, die met nog geen 10 procent de minderheid vormen op het overwegend Singalees-boeddhistische eiland. Volgens activisten is dat ook precies de bedoeling van Rajapaksa, een populistische nationalist die zijn boeddhistische achterban bij verkiezingen vorig jaar beloofde orde en veiligheid te herstellen na dodelijke aanslagen door een tot dan relatief onbekende islamitische terreurgroep in april 2019.

Demonisering

„Dit is onderdeel van de aanhoudende demonisering van moslims”, echoot mensenrechtenactivist Ruki Fernando een veelgehoord sentiment. Fernando, zelf christen, is een van ruim tien mensen die naar het Hooggerechtshof in Sri Lanka stapten om de gedwongen crematies aan te vechten. Maar begin deze maand schoven ’s lands hoogste rechters hun klachten terzijde. Fernando: „Het Hof was onze enige hoop, maar ze wilden ons niet eens horen.”

Na de eerste coronagolf die dit voorjaar succesvol in de kiem werd gesmoord, kampt het eiland sinds oktober met een forse nieuwe uitbraak. Zo’n 33.000 Sri Lankesen raakten tot nu toe besmet. Van de ruim 150 doden zou meer dan een derde moslim zijn. „Dit is een traumatische situatie voor de gemeenschap”, waarschuwde Rauff Hakeem, leider van de Sri Lanka Moslim Congrespartij, onlangs.

Ook internationaal neemt de druk toe. In een brief aan de Sri Lankese premier tevens broer van president Rajapaksa, pleitte een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Colombo recent voor een herziening van het verbod. Volgens lokale media zou de premier inmiddels opdracht hebben gegeven om te kijken of niet alsnog ergens grond is waar de doden begraven kunnen worden.

Buurland

Dat lijken de Rajapaksa’s best ruim te nemen. Maandag werd bekend dat het islamitische buurland de Malediven bereid is om Sri Lanka’s moslims bij hen te begraven. Via Twitter verduidelijkte de minister van Buitenlandse Zaken van de Malediven dat het aanbod – dat via de lokale krant Daily Mirror FT naar buiten kwam – volgde op „een speciaal verzoek” van president Gotabaya.

In een mail die moslimleider Rauff Hakeem integraal op Twitter plaatste, bedankte hij de minister voor het „gulle aanbod”. „Niettemin zullen wij blijven eisen dat de regering dit onrechtvaardige beleid terugdraait […] omdat het een ontkenning is van ons fundamentele recht op gelijkheid en een gelijke behandeling die ons door de Grondwet wordt gegarandeerd.”

