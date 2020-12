De Jonge: personeel om te vaccineren geen enkel probleem

Is Nederland klaar om te beginnen met vaccineren, als het Europees Medicijnagentschap (EMA) volgende week maandag al het Pfzier-vaccin goedkeurt? De Tweede Kamer vroeg minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dinsdag in een Kamerdebat of de voorbereidingen op orde zijn. Hij sprak twee weken terug de hoop uit dat Nederland rond 4 januari kan beginnen met vaccineren. Als de EMA maandag goedkeuring geeft kunnen de vaccins nog voor de kerst aan Nederland worden geleverd, bevestigt Pfizer. „Wij kunnen de levering in gang zetten vanaf het moment dat er definitieve goedkeuring is.”

De vraag is of Nederland klaar staat om al heel snel te gaan vaccineren. Het kabinet wilde eigenlijk het advies van de Gezondheidsraad volgen en beginnen met de verpleeghuisbewoners. Maar omdat het Pfizer-vaccin diepgevroren moet worden bewaard en na ontdooiing maar een paar dagen houdbaar is, is toediening op grote locaties volgens het RIVM logischer. Daarom moeten er nu snel door het hele land zo’n 25 à 30 locaties door de GGD worden ingericht, waar de medewerkers van de verpleeghuizen naartoe kunnen komen.

De Jonge zei dat de vaccinatie „zo snel als mogelijk en verantwoord” zal beginnen. Zijn ministerie bekijkt nu wat de EMA-aankondiging betekent voor de planning van Nederland. De Jonge heeft er vertrouwen in dat de GGD snel kan handelen. Hij zei in het Kamerdebat dat voor het inenten van de eerste groep zorgverleners zo’n 350 prikkers nodig zijn. „De GGD heeft veel personeel dat gewend is te prikken. Locaties en personeel zijn niet het grootste probleem in, ik heb ook met Defensie afgesproken dat er duizend militairen klaar staan om te prikken als dat nodig is.”

De grootste uitdaging is volgens De Jonge het snel optuigen van een landelijk register voor de Covid-vaccinaties. Het RIVM is daarmee bezig en de GGD heeft het nodig om te kunnen beginnen omdat in het register geregistreerd moet worden wie welk vaccin heeft gekregen en of er mogelijke bijwerkingen zijn. Het kabinet moet ook weten hoeveel mensen zijn ingeënt om bij een bepaalde vaccinatiegraad de coronamaatregelen te kunnen afbouwen. De Jonge zei dat hij dit systeem eerst op orde wil en hoopt dat dit snel lukt. „We gaan niet voor een weekje tijdwinst ongelukken begaan”, aldus de minister.

