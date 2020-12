De grote omslag die Arne Slot moet realiseren bij Feyenoord

De aanstaande Feyenoord-coach Arne Slot begint juli volgend jaar bij een club in transitie. Hij zal als jonge, innovatieve en vooruitstrevende coach sturing moeten geven aan de nu moeizaam functionerende voetbalorganisatie waar een conservatieve stroming nog altijd grote invloed heeft. Onderdeel van de complexe opdracht voor Slot (42) is om daarin een omslag te realiseren.

Dat maakt deze samenwerking bij voorbaat zeer interessant – en tegelijkertijd niet zonder risico. De beoogde cultuur- en organisatieverandering heeft tijd nodig. Tijd die in het moderne profvoetbal vaak niet gegeven is, zeker niet bij Feyenoord – de grillige, gevallen topclub.

Slot tekende voor twee seizoenen met een optie voor een derde jaar, werd dinsdag bekend. Zittend coach Dick Advocaat maakt het huidige seizoen af. Slot moest onlangs vertrekken bij AZ, nadat bekend werd dat hij in het geheim al in verregaande onderhandeling was met Feyenoord.

Het is een a-typische aanstelling; Feyenoord kiest vaak coaches die óf een grote naam hebben óf een verleden als speler bij de club. De keuze voor de relatief onervaren buitenstaander Slot, illustreert de koerswijziging van de in januari begonnen technisch directeur Frank Arnesen.

Uitgangspunt is dat Arnesen aanzienlijk meer (spelers)waarde wil creëren. Betere doorstroom van eigen jeugd en het gericht aankopen van talent moet hier mede voor zorgen. In dit proces is een cruciale rol weggelegd voor talentontwikkelaar Slot, die bij AZ bewezen heeft dat voortreffelijk te kunnen. Onder hem debuteerden vijf spelers van AZ in Oranje.

Arnesen investeerde dit jaar in Jong Feyenoord (onder 21 jaar), dat voor zijn komst wegkwijnde. Bedoeling is dat de ploeg volgend jaar instroomt in de ‘voetbalpiramide’, het competitiestelsel. Jong Feyenoord moet zo een springplank worden voor het eerste elftal. Bij AZ worden talenten zo klaargestoomd voor het eerste – bij Feyenoord hapert dit proces.

Snelwegvoetbal

Slot staat voor een dominante, aanvallende speelwijze, in hoog tempo, met diepgang én druk op de tegenstander. Hij is een trainer van de moderne school en streeft het snelwegvoetbal van Manchester City onder Pep Guardiola na. Een van Slots stokpaardjes is de keuze voor harde lage én teruggetrokken voorzetten, omdat volgens hem uit data blijkt dat dit effectiever is dan hoge voorzetten.

Lees ook: De abrupte breuk tussen AZ en succescoach Arne Slot kent één winnaar: Feyenoord

Bij AZ had hij het spelersmateriaal voor zijn specifieke, offensieve speltype. Probleem bij Feyenoord is dat de huidige selectie daar niet op ingericht is. Feyenoord heeft over het algemeen relatief trage spelers, met beperkte diepgang. Door een compacte, verdedigende speelwijze bleef de ploeg onder Advocaat met hangen en wurgen 26 Eredivisieduels op rij ongeslagen. Al was er in de Europa League slechts één keer winst in negen duels.

De vraag is of Slot is toegezegd dat straks wordt geïnvesteerd in de selectie. Feyenoord heeft nauwelijks geld voor aankopen. Om de aansluiting te vinden bij Ajax en PSV, is de club al langer op zoek naar kapitaal, minimaal honderd miljoen euro – nog zonder resultaat. Als Slot zonder grote versterkingen moet gaan bouwen aan een nieuwe ploeg rond de huidige kern, wacht hem een monsterklus.

In aanloop naar zijn komst wordt de voetbalorganisatie doorgelicht. Daarbij is, schreven het AD en VI, een extern consultancybureau betrokken: het Engels-Amerikaanse Sportsology. Het traject wordt geleid door topman Mike Forde, die met Arnesen samenwerkte bij Chelsea.

Sportsology kijkt wie waar verantwoordelijk voor is en hoe de organisatie beter gestructureerd kan worden. Arnesen heeft bij binnenkomst gezien dat deze analyse hard nodig is omdat, zo zegt een betrokkene, zo’n uitgekristalliseerd plan nu nog niet bestaat binnen Feyenoord.

Vanaf eind januari wordt een werkplan ingevoerd, met taakomschrijvingen voor betrokkenen. Een ‘werkgroep topvoetbal’ is geformeerd met alle disciplines – zoals medisch, fysiek, jeugd, eerste elftal. Opvallend is dat bekende oud-spelers als Dirk Kuijt (trainer in opleiding) en Robin van Persie (spitsentrainer) ontbreken.

Eén voetbalfilosofie

Drie jaar is voor het programma uitgetrokken. Een van de doelen is het verbeteren van de samenwerking tussen jeugdopleiding en eerste elftal. En er moet één gedragen voetbalfilosofie komen, voor zowel het eerste als de Academy, zodat talenten volgens die lijn kunnen worden opgeleid.

Een probleem, zegt een ingewijde, is dat dit programma als bedreigend wordt ervaren door trainers die al jarenlang in de jeugdopleiding werken – de ‘oude garde’. Zij vrezen voor hun positie, na de externe toets door Sportsology. NRC schreef in 2019 dat oudgedienden vernieuwing tegenwerkten binnen de Feyenoord Academy, wat leidde tot tweespalt en het vertrek van trainers en talenten.

De komst van Slot betekent het stille uitstel van Kuijt als hoofdtrainer van Feyenoord. Dit is hem door de huidige leiding beloofd, alleen het moment van instappen is niet bepaald. Kuijt, in dienst bij de club, hoopt snel de hoogste trainersopleiding bij de KNVB af te ronden. Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat hij als assistent onder Slot gaat werken, alleen al vanwege het feit dat hun zaakwaarnemers Rob Jansen (Kuijt) en Mino Raiola (Slot) rivalen zijn.

Tegen die achtergrond begint Slot over ruim zes maanden bij Feyenoord, onder een vergrootglas: de trainer die, zo hoopt men, symbool moet komen te staan voor het begin van verandering.