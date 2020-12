De Duitsers waren beter voorbereid op een pandemie dan wij

Het is snel gegaan. Vorige week nog sprak premier Rutte over gecontroleerde experimenten met meer publiek in het theater of het voetbalstadion. Deze week zitten we in een harde lockdown. Net als Duitsland. Opvallend in de discussie is dat Duitsland eerder alarm sloeg dan Nederland, maar dat Nederland langer in lockdown gaat dan Duitsland.

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut aan de Universiteit van Amsterdam.

Van verschillen in aanpak kunnen we veel leren. Zo kunnen risicogroepen in Duitsland sinds dinsdag gratis drie professionele FFP2-mondkapjes bij de apotheek afhalen. 27 miljoen mensen keer drie mondkapjes! Zulke maatregelen moeten wij ook nemen.

De coronacrisis legt de crisisbestendigheid van samenlevingen bloot. Hoewel geen enkele samenleving geslaagd is voor deze test, kunnen we inmiddels stellen dat de Duitse beter toegerust is om met onverwachte, diepe crises om te gaan dan de Nederlandse.

Moeilijk doorpakken in flexibele zorgsector

Zeker, ook in Duitsland gaat niet alles goed. Zo bleken de Duitse GGD’s nog steeds gebruik te maken van de fax. En er was veel gedoe over verschillen van maatregelen tussen de deelstaten die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor gezondheidszorg en veiligheidsbeleid. Maar als ze eenmaal een besluit hebben genomen gaan ze er ook voor.

Bij ons was aan het begin van de crisis de wetgeving bepaald niet op orde en bleek de decentralisering en de flexibilisering van de zorg zo ver doorgeschoten, dat de overheid moeilijk kan doorpakken met stevige maatregelen, zoals het inrichten van teststraten, het opschalen van intensieve zorg of het uitrollen van een breed vaccinatieprogramma dat binnenkort al op volle toeren moet draaien. Wie alles op een rijtje zet kan niet anders dan stellen dat de Duitse ‘crisis-preparedness’ beter is dan de Nederlandse.

Nu de pandemie diepe sporen trekt in de samenleving is het de hoogste tijd om het ‘Nederlandse model’ te herijken. Een nieuw deltaplan voor een volgende crisis kan ons veel ellende besparen. De efficiency-maatregelen in de zorg hebben geleid tot een minimum aan noodzakelijke voorraden van medicijnen, IC-bedden en andere zorg die als onnodige kosten zouden kunnen worden afgeschreven zonder ooit te zijn gebruikt. De zorg is in Nederland vooral een zaak geworden van ziektekostenverzekeraars, ziekenhuismanagers en zorginstellingen voor wie doelmatigheid voorop staat. Natuurlijk heeft dat kostenbesparingen opgeleverd, maar nu een groot aantal maatregelen moet worden genomen die buiten de jaarlijkse financiële kaders vallen rijst de vraag wie voor de extra kosten opdraait en wie het voortouw neemt in de organisatie.

Lees ook: Totale lockdown: waarom doen we dat eigenlijk niet?

Gebrekkige voorbereiding

Deze vraag speelde vanaf het begin van de crisis. Zo kreeg het Zwitserse farmaciebedrijf Roche de schuld in de schoenen geschoven van het grote tekort aan testvloeistof in Nederlandse ziekenhuizen. Maar het debat ging voorbij aan de vraag waarom Nederlandse ziekenhuizen zich zo afhankelijk hadden gemaakt van één leverancier. In De Groene Amsterdammer van 22 maart merkte de Groningse arts-microbioloog Alex Friedrich (UMCG) op dat er geen capaciteitsprobleem was. Er was immers voldoende aanbod van Duitse laboratoria. Dat Nederlandse zorgverleners niet konden inspelen op het Duitse aanbod had alles te maken met het zorgstelsel zelf. We waren niet voorbereid op plotselinge veranderingen in de markt.

Tekenend voor de gebrekkige voorbereiding op de pandemie was ook dat de landelijke Werkgroep Infectie Preventie, die richtlijnen uitschrijft voor het voorkomen van infectieziekten in de gezondheidszorg, op 1 juni 2017 was opgeheven omdat noch de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, noch het ministerie van Volksgezondheid ervoor voelde om deze werkgroep in de lucht te houden. Inmiddels staat een nieuw Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) in de startblokken, dat verouderde hygiënerichtlijnen voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen moet herzien.

Dat Nederland ook maatschappelijk niet was voorbereid op een mogelijke pandemie, blijkt uit de lange tijd die nodig was om een coronawet door het parlement te loodsen, waardoor de landelijke mondkapjesplicht in winkels en openbare gebouwen pas op 1 december werd ingevoerd. Duitsland had daarentegen al in 2001 een Infektionsschutzgesetz aangenomen op basis waarvan de deelstaten aan het begin van de coronacrisis afzonderlijk maatregelen konden afkondigen, zoals een regionale mondkapjesplicht.

Lees ook dit opiniestuk: Leer van Duitsland: voorkom besmettingen

Duitsers vertrouwen op overheid

Het overleg tussen de landelijke en regionale overheden over het Covid-beleid leidt ertoe dat er op cruciale momenten wel wordt doorgepakt. Zo zijn in Duitsland al half november de belangrijkste besluiten genomen over een grootschalige logistieke operatie om het vaccinatieprogramma op te starten. In de deelstaten zijn geheime locaties uitgekozen om het vaccin te koelen en worden overal vaccinstraten ingericht. Ook zijn er afspraken gemaakt over de hulp van het leger en over de verdeling van kosten: de regering in Berlijn betaalt het vaccin, de deelstaten de koelsystemen, naalden en buisjes. Bovendien wordt er hard gewerkt om personeel vrij te stellen omdat verwacht wordt dat dat de grootste bottleneck is. Zodra het vaccin geleverd wordt, kunnen ze daar aan de slag.

Het grote verschil tussen Nederland en Duitsland zit hem in het Nederlandse geloof in het vermogen van de samenleving om problemen zelf op te lossen tegenover het Duitse vertrouwen in een overheid die in staat is om bij te sturen. Schakel je uitzendbureaus in voor de opschaling van GGD’s, die zo hun eigen criteria hanteren bij het aannamebeleid, of ga je zelf gericht op zoek naar ouderejaars studenten medicijnen of oud-verpleegkundigen om dit werk te doen? Nederland moet om zich heen kijken, om te leren hoe het structureel beter kan, op alle terreinen.