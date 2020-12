‘Concentreren is lastig als je thuis stage loopt’

„Op de eerste dag, toen ik nog twee dagen per week op kantoor mocht komen, ben ik met mijn baas langs de fractiekamer van de VVD gegaan. Die staan misschien politiek heel ver af van GroenLinks, maar dat was echt heel gezellig. Dat mis ik wel enorm”, vertelt Benjamin Caton (23). Hij loopt sinds september stage bij het fractiebureau van GroenLinks en het thuiswerken is een uitdaging voor hem. Hij woont samen met statushouders en studenten en daarin lopen privé en werk al snel door elkaar. „Me goed concentreren is echt lastig, al kan ik het wel relativeren: die statushouders hebben het helemaal zwaar.”

Nu, midden in de tweede golf, zit hij fulltime thuis. Gelukkig gaat zijn werkgever daar goed mee om. „Ik kreeg een pakketje met een chocoladeletter en een kaartje met de boodschap: we weten dat het lastig is. Dat was heel lief.”