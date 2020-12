Canadese kledingmagnaat vast voor misbruiken tientallen minderjarige meisjes

De Canadese voormalige kledingmagnaat Peter Nygard is maandag in Canada aangehouden op verdenking van het seksueel misbruiken van tientallen minderjarige meisjes in de Verenigde Staten, de Bahama’s en Canada. Dat melden de Amerikaanse autoriteiten woensdag.

Nygard was van 1995 tot begin dit jaar topman van het internationale kledingbedrijf Nygard International met het hoofdkantoor in Canada. Gedurende die tijd zou hij meerdere vrouwen en minderjarige meisjes hebben misbruikt, samen met zakenpartners en vrienden. Daarbij zouden ze geweld hebben gebruikt en enkele slachtoffers hebben gedrogeerd. Nygard zou zich met name hebben gericht op kwetsbare minderjarige meisjes, die bijvoorbeeld uit arme gezinnen kwamen of eerder waren misbruikt.

Zijn slachtoffers, die hij zijn „vriendinnen” noemde, moesten van Nygard regelmatig bij hem logeren, aldus de Amerikaanse justitie. Hij zou hen vervolgens hebben gedwongen seks met hem te hebben of nieuwe meisjes te introduceren waarmee hij seks kon hebben. Ook zouden de slachtoffers soms drugs of alcohol toegediend hebben gekregen, en zouden ze zijn uitgescholden of bedreigd als ze niet voldeden aan Nygards eisen. Zonder zijn nadrukkelijke toestemming mochten de meisjes het pand niet verlaten, aldus de aanklacht.

Nygard International was een succesvol Canadees vrouwenkledingmerk en was opgericht door Nygard. In februari doorzocht de FBI zijn woning na verdenkingen van seksueel misbruik. Hij legde kort daarna zijn functie neer, waarop het bedrijf in maart failliet werd verklaard.