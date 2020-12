Brussel komt met strenge regels voor grote techbedrijven

De Europese Commissie heeft dinsdag een topzwaar pakket nieuwe regels voorgesteld voor techbedrijven die te weinig doen tegen schadelijke of illegale content op hun platforms of die concurrentieregels aan hun laars lappen. Straffen variëren van hoge boetes – tot 10 procent van de jaaromzet – tot gedwongen verkoop van bedrijfsonderdelen.

Eurocommissaris voor Mededingingszaken Margrethe Vestager heeft haar plannen verdeeld over twee wetsvoorstellen: de Digital Services Act en de Digital Markets Act. In het eerste voorstel zijn regels geformuleerd voor wat de Europese Commissie „poortwachters” noemt: bedrijven met een jaaromzet van ten minste 6,5 miljard euro, een bedrijfswaarde van 65 miljard euro of meer dan 45 miljoen gebruikers in de hele Europese Unie.

Facebook is in de VS vorige week een proces aangedaan. Justitie daar wil dat het bedrijf zijn kroonjuwelen afstoot.

Poortwachters en kleine concurrenten

Volgens die definitie gaan onder meer Facebook, Amazon en Alphabet Inc. (het moederbedrijf van Google) door voor poortwachter. Vestager wil voorkomen dat zij concurrenten van hun platform of zelfs uit de markt duwen. Bijvoorbeeld zoals Google, dat concurrenten een ongunstige positie zou toebedelen in zoekresultaten. Er komt daarnaast een verplichting om Europese toezichthouders op de hoogte te stellen van een overname. Daarmee wil de Commissie voorkomen dat kleinere bedrijven worden overgenomen, enkel om ze als concurrent onschadelijk te maken. Dat verwijt krijgt Facebook geregeld en was voor de Federal Trade Commission in de VS vorige week reden voor een proces.

In de Digital Service Act staan regels voor online verkopers, bijvoorbeeld Amazon. Dergelijke bedrijven worden verplicht om in kaart te brengen wie via hun platform verkoopt, om zo zwarthandel te voorkomen. Daarnaast moet er inzage worden gegeven in de algoritmes op grond waarvan gebruikers aanbiedingen krijgen. In beide wetten zijn bepalingen opgenomen die bedrijven verplichten hard en stevig op te treden tegen de verspreiding van illegale goederen en content: van namaakproducten tot discriminatie en kinderpornografisch materiaal.