Bevolking blijft groeien, in 2070 heeft 42 procent migratieachtergrond

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, blijkt uit de woensdag gepubliceerde bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2063 telt Nederland naar schatting 20 miljoen inwoners. Verder heeft in 2070 naar verwachting 42 procent van de bevolking een migratieachtergrond.

Het inwoneraantal bereikt in 2026, over zes jaar, al de 18 miljoen. Het jaar daarop wordt naar verwachting de 19 miljoen aangetikt. Afgelopen jaar kende Nederland echter een relatief lage bevolkingsgroei. Dat had te maken met de hoge sterfte en lagere migratie als gevolg van de corona-uitbraak. De bevolkingsgroei van dit jaar komt volgens het CBS uit op 63.000 personen: dat is ongeveer de helft van de groei in 2019 (in dat jaar kwamen er 126.000 inwoners bij).

De komende jaren trekt de migratie naar verwachting weer aan. Maar qua arbeidsmigratie zullen de effecten van de coronacrisis volgend jaar zeker nog te zien zijn. De stijgende werkeloosheid door de coronacrisis zal het aantal arbeidsmigranten dat volgend jaar naar Nederland komt drukken.

Stijgende levensverwachting, meer migranten

De bevolking groeit de komende vijftig jaar door een combinatie van factoren. De komende decennia zullen meer mensen naar Nederland komen dan er vertrekken, en tegelijkertijd stijgt ook de levensverwachting van Nederlanders. Het aandeel 65-plussers stijgt van 20 procent dit jaar, naar een kwart van de bevolking in 2040. Tussen 2040 en 2050 stabiliseert het aantal ouderen weer.

De komende decennia groeit de bevolking alleen nog door mensen met een migratieachtergrond. Dit jaar had 25 procent van de bevolking een migratieachtergrond - in 2070 is dit waarschijnlijk 42 procent. Bijna de helft van de mensen met een migratieachtergrond was in 2020 in Nederland geboren en had minstens één in het buitenland geboren ouder. Dat blijft in de toekomst zo.

De bevolkingsprognose wordt door het CBS jaarlijks bijgesteld. Ten opzichte van vorig jaar werd bijvoorbeeld het aantal verwachte geboortes naar beneden bijgesteld. Door de coronapandemie wordt het krijgen van kinderen uitgesteld, verwacht het CBS. Het statistiekbureau wijst erop dat het aantal migranten van jaar tot jaar sterk kan fluctueren.