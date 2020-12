Arne Slot vanaf volgend seizoen trainer Feyenoord

Arne Slot is vanaf volgend seizoen de trainer van Feyenoord. Dat meldt de voetbalclub dinsdag via de eigen website. Slot werd eerder deze maand ontslagen als trainer van AZ omdat hij gesprekken voerde met de Rotterdammers. Feyenoord staat op het derde moment derde in de Eredivisie, AZ zevende.

De 42-jarige Slot tekent een contract tot en met 1 juli 2023 met een optie om het contract met een jaar te verlengen. John de Wolf wordt Slots assistent. Dat is hij momenteel ook al van Dick Advocaat, de huidige trainer van Feyenoord. Slot is blij met zijn aanstelling. „Als een topclub als Feyenoord zich meldt, dan ben je niet alleen vereerd maar zeker ook trots dat je deze stap kan maken.”

Slot had weliswaar een aflopend contract bij AZ, de club stelde het niet op prijs dat hij met een andere club aan het onderhandelen was. AZ wilde een trainer „volledig gefocust” op de club en ontsloeg Slot per direct. In Alkmaar schoof Slots assistent Pascal Jansen door naar de positie van hoofdtrainer. AZ was in 2019 Slots eerste club als hoofdtrainer. Daarvoor was hij twee jaar assistent van John van den Brom.

Pensioen

Advocaat was in oktober vorig jaar de opvolger van Jaap Stam, die na amper vier maanden in Rotterdam opstapte. Feyenoord stond op dat moment twaalfde in de competitie en had net met 4-0 van Ajax verloren. Feyenoord eindigde het seizoen uiteindelijk als derde, op zes punten van koplopers Ajax en AZ. Advocaat trainde in zijn veertigjarige carrière zestien clubs – waarvan elf Nederlandse – en was bondscoach van vijf verschillende landen, waaronder twee keer die van Nederland.

Stam is inmiddels trainer van het Cincinnati FC. Met die club is hij als laatste geëindigd in de Eastern Conference van de Amerikaanse Major League Soccer.