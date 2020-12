Alfred Schaffer wint P.C. Hooft-prijs 2021

Alfred Schaffer is „een dichter die zonder met de modes mee te waaien midden in deze tijd staat”. Dat is een van de kwaliteiten die hem de P.C. Hooft-prijs 2021 hebben bezorgd, zoals deze dinsdagochtend bekend werd. Schaffer (1973) hoort met zijn 47 jaar tot de jongsten die ooit Nederlands belangrijkste literaire oeuvreprijs ontvingen; sinds de jaren zeventig is de bekroning zelfs uitsluitend naar vijftigplussers gegaan. Schaffer is daarnaast de eerste laureaat wiens oeuvre geheel na de millenniumwisseling het levenslicht zag en de tweede, na schrijfster Astrid H. Roemer, met een migratieachtergrond. Schaffer werd geboren in Leidschendam, bij een Arubaanse moeder en een Nederlandse vader.

Die relatieve buitenstaanderspositie houdt niet in dat de bekroning van Schaffer geheel onverwacht komt: al jaren wordt hij algemeen gezien als een van de beste hedendaagse Nederlandse dichters, die zich bovendien keer op keer weet te vernieuwen. „Zijn oeuvre onderscheidt zich door een sprankelende veelstemmigheid”, aldus de jury, voorgezeten door criticus Janita Monna, en met leden Jeroen Dera, Ester Naomi Perquin, Carl De Strycker en Michael Tedja. Bij de P.C. Hooft-prijs, die in mei wordt uitgereikt, hoort een bedrag van 60.000 euro.

Schaffer is een dichter die „ogenschijnlijk onbeduidende zinnetjes” van nieuwe betekenissen kan voorzien, een taalspel dat „uiterst persoonlijk is, mede omdat Schaffers oeuvre volstrekt oprecht en zonder pretentie is”, aldus de jury.

Buitenstaander

Meer dan de helft van zijn leven woont de dichter al in Kaapstad, Zuid-Afrika. Daar ging hij na zijn studies Nederlands en film- en theaterwetenschappen in 1996 stage lopen, waarna hij een promotieplek kreeg aan de universiteit van Stellenbosch; inmiddels is hij daar al jarenlang docent. De Zuid-Afrikaanse omgeving kreeg een vormende invloed op zijn dichterschap. „Een schrijver is altijd een buitenstaander, bij mij is dat om geografische redenen uitvergroot”, zei hij in 2004 tegen NRC. „Ik wil de dingen wel bij hun naam noemen, maar wat benoem ik? Zuid-Afrika is nooit helemaal mijn eigen land geworden.”

Die ontheemding, als persoon en als taalgebruiker, kreeg zijn weerslag in de thema’s en taal van Schaffers gedichten. Het gesegregeerde, harde leven dat hem omringt in Zuid-Afrika is een bron van anekdotes: hij schrijft over de verloren eenling die opgaat in de bedreigende massa en nooit werkelijk contact krijgt met zijn medemens. De fragmentatie die hij in de wereld ervaart, leidt tot gedichten die uit brokstukken van de werkelijkheid bestaan – een aanpak die hij onder meer leerde van de Amerikaanse dichter John Ashbery en de vorige dichter die de P.C. Hooft-prijs kreeg, Nachoem Wijnberg.

„Ik probeer een fragment in te passen bij andere fragmenten, zodat er betekenis ontstaat, een visie, zin. Dat onderzoek ik. Dat is schrijven: waar sta ik”, zei Schaffer jaren geleden in een interview over zijn werkwijze. Die leverde, vooral bij zijn vroegste bundels, ontregelende ervaringen op. Schaffer schetste momentopnamen zonder context te geven of monteerde heldere zinnen aaneen tot vervreemdende constellaties, waaraan je niet zonder kortsluiting betekenis kon toekennen. ‘Een mijnenveld, deze conversatie’, opende een gedicht in zijn vijfde bundel Schuim (2006). De P.C. Hooft-jury noemt het „weerbarstige collages”, waarmee hij niettemin waardering oogstte: veel van Schaffers bundels werden voor prijzen genomineerd en bekroond, zoals Dwaalgasten (2002), Geen hand voor ogen (2004) en het driemaal bekroonde Mens Dier Ding (2014).

Maatschappelijke betrokkenheid

Het is Schaffer nooit enkel om het spel gegaan: poëzie is ook zijn manier om de wereld te tonen, te onderzoeken. Een gedicht is „een ontmoetingsplek, een niet-weten, een laboratorium”, zei Schaffer jaren later. Daarbij wilde hij niet particulier zijn, zei hij al in 2004. „Omdat de poëzie vervuild wordt met de wereld waarin ik leef. Dat is de manier waarop ik mijzelf zie. Niet in de spiegel, maar midden op straat, tussen de andere mensen.” Die maatschappelijke betrokkenheid drong zich steeds meer naar de voorgrond. In Mens Dier Ding (2014), onthaald als „meesterwerk”, klonk de koloniale geschiedenis door en richt de dichter tegelijk een spottende blik op het heden, van kapitalisme, consumentisme en sociale media. De bundel heeft de bloeddorstige, negentiende-eeuwse Zuid-Afrikaanse krijgerskoning Shaka Zoeloe als hoofdpersoon, de bundel is diens biografie. Met een uitzinnige vorm: Schaffer trok hem de context van de 21ste eeuw in – tot in een asielzoekerscentrum, een spelshow op tv en een druk getwitterde rechtszitting.

Dat was nog geen eindstation voor de zich steeds ontwikkelende Schaffer: hij zag collegadichter Antjie Krog „de taal ‘hermenselijken’”, zei hij in 2017 in zijn Albert Verwey-lezing, „en juist de poëzie leent zich hier uitermate goed voor”. Medemenselijkheid was in een lezing twee jaar later ook het kernwoord: „Dat medemenselijke is geen naïef geloof in een betere wereld, maar een filosofie die raakt aan het credo van Campert uit ‘Poëzie is een daad’: ‘Ik bevestig/ dat ik leef, dat ik niet alleen leef.’” Schaffer voelde weerzin over zichzelf te schrijven, maar constateerde ook: dichters die iets willen zeggen over grote onderwerpen „móéten zichzelf misschien wel tot onderwerp maken”.

Die filosofie culmineerde in zijn tiende bundel Wie was ik (2020), waar volgens het P.C. Hooft-juryrapport „ruimte voor persoonlijke expressies vol mededogen” kwam. Schaffer beschrijft het verhaal van zijn (jong overleden) moeder, en haar leven als Arubaanse in een wereld die niet kleurenblind was. ‘Ik ben niet een of andere historische figuur die je zomaar binnenstebuiten kunt keren, ik ben je bloedeigen adem, daar kun je geen chocola van maken’, klinkt de ‘stem’ van zijn moeder op de achterflap – maar Schaffer deed het wel, waarmee hij zonder met de modes mee te waaien midden in deze tijd stond.

