Alarmerende stijging ziekenhuisopnames en nog hogere besmettingscijfers

Het zoemde gisteren, voordat premier Mark Rutte een nieuwe zware lockdown afkondigde, al rond op het Binnenhof: de coronacijfers van het RIVM zijn schrikbarend hoog. En inderdaad, blijkt een dag later uit de wekelijkse update van het RIVM, de cijfers zijn alarmerend. Voor wie twijfelde of het aantal besmettingen wel echt opliep - we testen immers meer? - zijn de cijfers ontnuchterend: het aantal ziekenhuisopnames loopt hard op. Afgelopen week werden er 1.480 nieuwe patiënten op de verpleegafdeling opgenomen - 20 procent meer dan een week ervoor. Op de IC’s steeg het aantal opnames met 24 procent, naar 222 opnames.

Het aantal positieve tests steeg nog harder: 58.412 nieuwe positieve tests werden er gemeld, een stijging van liefst 36 procent. Het percentage positieve tests steeg ook wat, naar 12 procent ten opzichte van 11,6 procent vorige week. Dat het percentage blijft stijgen is desalniettemin zorgelijk, aangezien er sinds begin december ook mensen worden getest zonder klachten, die bijvoorbeeld via bron- en contactonderzoek zijn getraceerd. Zij zijn minder vaak positief.

Lees de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog

Bovendien blijkt uit berekeningen van het RIVM dat eind november het reproductiegetal R op 1,24 lag, wat wil zeggen dat 100 mensen gemiddeld 124 anderen aansteken. Op die manier verdubbelt het aantal besmettingen in zo’n 2,5 week. Precieze oorzaken zijn er nauwelijks aan te wijzen. Het Oubreak Managementteam (OMT) wijst het kabinet erop dat de stijging door heel Nederland te zien is: in stedelijke en landelijke gebieden en in elke leeftijdscategorie. Volgens het OMT is de stijging er dan ook het gevolg van dat mensen elkaar nog te vaak zien. Uit de presentatie die Jaap van Dissel van het RIVM afgelopen zondag tijdens het overleg in het Catshuis gaf, blijkt dat de discipline sinds de invoering van de gedeeltelijke lockdown is verslapt. Na een daling eind oktober wordt er inmiddels weer evenveel op locatie gewerkt als voor de gedeeltelijke lockdown, blijkt uit gegevens van onder meer het Nationaal Verplaatsingspanel. Ook wordt er de afgelopen weken veel meer gewinkeld, terwijl het aantal mensen dat thuisblijft juist daalt.

Dat levert „op zichzelf kleine risico’s van virusoverdracht” op die in „veel te groten getale en in te brede mate” plaatsvinden. Al die kleine risico’s opgeteld zorgen voor een stijging door de hele samenleving. Mogelijk heeft het weer ook invloed: nu dat slechter wordt gaan we meer naar binnen waar besmetting makkelijker plaatsvindt.

Lees ook: We zitten weer midden in de tweede golf

Dat heeft grote gevolgen voor de ziekenhuizen, blijkt uit modelberekeningen van het RIVM. Als de huidige trend zich doorzet, liggen er begin januari ruim 700 patiënten met Covid-19 op de IC - dus meer dan de eerdere piek van de tweede golf, toen er niet meer dan 660 coronapatiënten tegelijkertijd op de IC’s lagen.

Dat zou grote gevolgen hebben voor de reguliere zorg - mensen met andere problemen, die bijvoorbeeld wachten op een nieuwe heup of hart- en vaatziekten hebben. In september en oktober was er geen plek voor ruim duizend patiënten die normaal gesproken wel op de IC waren opgenomen, vertelde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, eerder in de Tweede Kamer. Op de verpleegafdeling werd op het hoogtepunt ongeveer 35 procent van de reguliere zorg afgeschaald. Dat had ook te maken met het feit dat oudere patiënten die gezond genoeg waren om uit het ziekenhuis te worden ontslagen, niet terug konden omdat ze in een verpleeghuis woonden waar corona heerste. Die patiënten bleven daardoor langer in het ziekenhuis liggen.

Ook dat lijkt opnieuw een probleem te worden, blijkt uit cijfers van het RIVM. Afgelopen week werden er 156 nieuwe verpleeghuizen en woonzorglocaties gevonden met zeker één coronabesmetting - een stijging van 60 procent ten opzichte van de week ervoor.