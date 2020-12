Ajacied Quincy Promes weer vrij, maar nog wel verdacht

Ajaxvoetballer Quincy Promes is door de politie in Amsterdam dinsdag naar huis gestuurd, maar wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in juli. Hoewel de international van Ajax dus nog wel verdachte is, zag het OM niet meer voldoende gronden om zijn voorarrest te verlengen.

Promes (28) werd zondagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident deze zomer in Abcoude. In een bedrijfspand raakte een familielid van de international toen gewond. Volgens Yehudi Moszkowicz, advocaat van het familielid, omdat de voetballer hem had neergestoken. Promes heeft dat bij monde van zijn advocaat Manon Aalmoes steeds ontkend. Volgens haar was Promes op het moment van het steekincident niet in de buurt. Hij werkt wel mee aan het onderzoek.

Dat gaat door, aldus het OM. Ajax heeft formeel nog niet gereageerd. „Het is een vervelende kwestie”, zei een woordvoerder van de club zondag tegen ANP. Promes had de avond voor zijn arrestatie nog meegespeeld in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. Op mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.