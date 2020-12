8,4 miljoen mensen zagen toespraak Rutte

Zo’n 8,4 miljoen mensen keken maandagavond naar de toespraak van premier Mark Rutte (VVD). Dat is een record. Sinds het begin van de coronacrisis keken er niet zoveel Nederlanders naar een toespraak of persconferentie. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De meeste kijkers, zo’n zes miljoen, zagen de toespraak vanuit het Torentje op NPO 1 en op RTL 4 keken er 1,9 miljoen mensen. Via SBS6 schakelde er zo’n 470.000 kijkers in. Mensen die online keken zijn niet meegenomen in de cijfers.

De best bekeken persconferentie over het coronavirus was eind april. Toen schakelden er 7,8 miljoen mensen in. Daarmee was het het best bekeken niet-sportevenement ooit. Naar de vorige toespraak van Rutte vanuit het Torentje keken in half maart 7,5 miljoen Nederlanders. Het best bekeken tv-programma ooit was de halve finale tussen Nederland en Argentinië op het WK voetbal 2014. Toen keken er gemiddeld 9,1 miljoen Nederlanders.

