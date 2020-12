Zangeres Pitou maakt van het stille Paradiso weer even een kerk

Wanneer muzikanten zeggen dat ze iets ‘samen met de zaal’ willen maken, bedoelen ze doorgaans dat het publiek moet meezingen of -klappen. Maar als zangeres Pitou het zegt in een uitgestorven Paradiso bedoelt ze het heel letterlijk. Als ze onversterkt de leegte toezingt, „geeft de zaal wat terug”.

Nu het zo stil is in het gebouw wil Pitou Paradiso weer even de kerk laten zijn die de popzaal was voordat die in 1967 gekraakt werd. Achter en rondom haar staan zeven zangeressen van het Kobra Ensemble, waar ze tot twee jaar geleden, toen haar popcarrière op gang kwam, ook in zong. En terwijl ze daar staat, onder de drie uitgelichte glas-in-loodramen en het stichtelijke adagium ‘Soli Deo Gloria’, hoort ze dat in de popzaal nog steeds die kerk schuilt. „Het is alsof het gebouw meezingt.”

Pitou Nicolaes (27) is de eerste van tien muzikanten die de komende maand symbolisch de sleutels van het lege Paradiso krijgen, steeds voor 12 of 24 uur. Ze krijgen carte blanche en mogen gastmuzikanten uitnodigen zolang het binnen de coronamaatregelen past. Deze zondag is nog niet duidelijk wat de gevolgen van een harde lockdown voor het project zullen zijn.

Pitou neemt vijf video’s op die ze later kan delen, Meetsysteem wil spelen voor dertig dak- en thuislozen, Merol organiseert een schrijverskamp, stichting Marmoucha zal muziek uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika livestreamen.

Te duur

Veel kleinere podia programmeerden de afgelopen weken nog concerten voor dertig bezoekers, maar voor Paradiso is dat volgens Sanne Lohof, programmeur en coördinator van dit project, te duur. „We missen ons publiek en de artiesten enorm. We zoeken naar wat er wel mogelijk is om de hele keten van de popindustrie draaiende te houden.” En dus stellen ze ruimte en middelen beschikbaar aan muzikanten. TivoliVredenburg, dat ook nog concerten programmeert, deed eerder iets dergelijks met een meerdaagse residency van Colin Benders en Boris Acket.

Lohof: „We hebben de artiesten die we benaderden gevraagd wat ze nu echt nodig hebben en het eerlijke antwoord was: ‘een zak geld’. Die hebben we niet, maar we kunnen in elk geval de mogelijkheid bieden om er nog wat leven in te houden. We maken ons echt zorgen.”

Ze ziet hoe kwetsbaar de zzp-constructie voor muzikanten en anderen uit de muziekindustrie is. „Er zit toch een plan achter een popcarrière. Muzikanten die nu hun album hebben uitgebracht, zouden gewoonlijk eerst in de kleine zalen spelen, dan groter en daarna festivals, maar ze dreigen nu tussen wal en schip te vallen. En dat werkt door in de hele keten. Een van onze beste geluidstechnici was altijd zzp’er omdat hij naast Paradiso allerlei andere klussen had. Nu legt hij rioleringen aan.”

Amerikaans avontuur

Pitou wil niet te veel klagen over corona, ze is gezond en krijgt kansen. Maar zuur was het wel toen ze na een lange visumprocedure in de rij stond voor een stempel bij de Amerikaanse ambassade en op haar telefoon een nieuwssite checkte: Trump sloot het land voor internationaal verkeer. Ze zou als voorprogramma meegaan met de Amerikaanse singer/songwriter M. Ward, maar daar in de rij strandde het Amerikaanse avontuur.

Toen Paradiso haar deze maand vroeg of ze een dag lang de sleutels wilde hebben, wist ze meteen dat ze een ode aan het gebouw wilde maken. Ze heeft op het Barlaeus gymnasium ertegenover gezeten en keek er tijdens de les op uit, haar diploma-uitreiking was zelfs in de popzaal. Voordat ze popmuziek maakte, zong ze veel in koren, voornamelijk in kerken. „Als voormalige kerk is Paradiso eigenlijk een beetje onhandig voor popbands, door de galm, maar dat geeft het juist ook karakter. Ik wil met deze video’s die kerk weer een beetje tot leven wekken.”

Als muzikant is ze wel gewend om door lege zalen te lopen, toch lijkt het nu leger dan anders. „Als je met een soundcheck bezig bent, dan weet je dat de zaal straks volloopt. Die spannende verwachting is nu weg.” Programmeur Lohof heeft hetzelfde. „Ons kantoor zit boven de kleine zaal. Afhankelijk van de band die aan het soundchecken is, kon ik soms geen telefoongesprek meer voeren. Dat is toch anders dan met zijn allen via Zoom een creatief idee uitwerken.”

Zangeres Pitou kreeg zondag de sleutels van Paradiso, en gaf er een concert voor een lege zaal. Foto Andreas Terlaak

Pitou speelt zacht op haar akoestische gitaar. Soms zingt ze fluisterend, maar al snel volgen er galmende uithalen. Laverend tussen pop en klassiek zingt ze haar nummer ‘I Fall Asleep So Fast’. Het koor ondersteunt haar meerstemmig. Bij de laatste strofen loopt de cameraman op sokken achteruit van haar weg tussen de bars door naar de zaaldeuren. Als Pitou haar ogen opent, blijft het nog een paar seconden stil. Geen applaus.

„Hoe was het?”, vraagt Pitou uiteindelijk aan de cameraman. Zijn antwoord vanachter het mondkapje is zelfs in de lege kerk onverstaanbaar.

„Zei je nou mwah?”

Hij doet het kapje even af.

„Nee! Mooi!”

Pitou's oorspronkelijke concert is verzet naar 11 maart 2021.