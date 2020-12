WhatsApp beklaagt zich over nieuwe privacyregels Apple

De strengere dataprivacyregels die Apple oplegt in zijn downloadwinkel App Store wekken wrevel bij grote softwareontwikkelaars, waaronder WhatsApp.

Apple eist met ingang van deze maand dat elke softwaremaker in privacylabels vermeldt welke gegevens er van gebruikers verzameld worden en waarvoor ze gebruikt worden. De bedoeling is dat consumenten, voordat ze een app downloaden, weten wat er met hun persoonlijke data gebeurt.

Apple vergelijkt dit verplichte privacyetiket in de App Store met de ingrediëntenlijst zoals je die in de supermarkt op alle levensmiddelen vindt. De App Store biedt ongeveer twee miljoen verschillende apps aan.

WhatsApp, eigendom van Facebook, stelde vorige week dat Apple met twee maten meet. Apple vraagt andere softwaremakers om transparantie, zei een WhatsApp-woordvoerder tegen nieuwssite Axios.

Apple zou zelf geen duidelijkheid verschaffen over zijn eigen apps – waaronder de ingebouwde berichtendienst Messages.

Volgens Apple berust dat op een misverstand, laat het bedrijf maandag weten. Voor iOS-apps die niet in de App Store te vinden zijn, is de privacyinformatie wel op Apples website terug te lezen. Alle andere Apple-software voldoet aan dezelfde spelregels, aldus het bedrijf.

Apples nieuwe privacyoffensief heeft gevolgen voor alle programma’s die voor iOS gebruikt worden. WhatsApp, een van de meest gedownloade apps op de iPhone, vindt dat de labels in de App Store onvoldoende mogelijkheid bieden om toe te lichten hoe gegevens gebruikt en beschermd worden. „We moeten nu eenmaal wat informatie verzamelen om een wereldwijde communicatiedienst te laten functioneren”, aldus WhatsApp.

Verplichte pop-up

Adverteerders, uitgevers en producenten van gratis apps beklagen zich al langer over Apples aangescherpte privacybeleid. Europese uitgevers en marketingorganisaties verzetten zich tegen de verplichte pop-up in apps, waarmee een gebruiker zich in één klik kan ontdoen van alle trackingmogelijkheden. Die pop-up is een half jaar uitgesteld maar komt er in 2021 toch, zegt Apple.

De Europese Commissie onderzoekt of Apple zijn eigen diensten in de App Store niet te veel voortrekt. Dit gebeurt onder meer op aangeven van abonnementsdiensten als Spotify en Epic Games die vinden dat Apple te veel commissie vraagt en te strenge beperkingen oplegt aan andere softwareontwikkelaars.

Facebook, de eigenaar van WhatsApp, ligt al langer in de clinch met Apple over de manier waarop Apple met games in andermans apps omgaat. Tegelijkertijd dwingt Apple het gebruik van zijn eigen betaalwijze en inlogmethode af. Deze week komt de EU met nieuwe wetsvoorstellen die de macht van grote platforms, zoals Apple iOS, moeten reguleren.