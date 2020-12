VS beschuldigen Iran officieel van doden voormalig FBI-agent Levinson

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran maandag formeel verantwoordelijk gesteld voor de ontvoering en waarschijnlijke dood van de voormalige FBI-agent Robert Levinson. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën bekendgemaakt. Volgens Washington gaf het Iraanse regime groen licht voor de ontvoering van Levinson, die vervolgens zou zijn uitgevoerd door twee Iraanse inlichtingenofficieren, Mohammad Baseri en Ahmad Khazai. Hoe deze mannen in beeld zijn gekomen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten is niet bekend.

Naast het goedkeuren van de ontvoering, zouden de Iraanse autoriteiten ook desinformatiecampagnes hebben opgezet om de rol van de regering in deze zaak te verdoezelen. „De ontvoering van de heer Levinson in Iran is een schandalig voorbeeld van de bereidheid van het Iraanse regime om onrechtvaardige daden te plegen”, aldus de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin in een verklaring. De regering-Trump heeft sancties getroffen tegen de betreffende Iraanse inlichtingenofficieren. Zo zijn hun bezittingen in de VS geblokkeerd en hun tegoeden bevroren.

Levinson verdween meer dan tien jaar geleden onder mysterieuze omstandigheden tijdens zijn verblijf in Iran. Hij was toen al meerdere jaren met pensioen bij de FBI. Amerikaanse regeringsfunctionarissen hielden jarenlang vol dat de voormalig agent in Iran was om te werken aan een onafhankelijk privéonderzoek. In 2013 bleek echter uit onderzoek van AP dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA Levinson zonder mandaat op missie had gestuurd naar de Islamitische Republiek. Volgens The Washington Post zou hij een informant ontmoeten om te praten over het nucleaire programma van Iran. In maart liet Trump weten dat de gepensioneerde agent waarschijnlijk in gevangenschap is overleden.

De beschuldiging aan het adres van Iran komt een maand voordat de Republikeinse president Trump zijn ambt overdraagt aan de Democratische president in spe Joe Biden. Volgens de autoriteiten is er echter geen sprake van politieke motieven, maar was er simpelweg genoeg informatie verzameld om Iran formeel ter verantwoording te roepen, aldus persbureau AP.