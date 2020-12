VS beginnen met inenten terwijl Europa werkt aan beoordeling

Sandra Lindsay, een verpleegster op een intensive care in New York, is maandag als eerste Amerikaan ingeënt tegen het coronavirus. Ze kreeg het vaccin onder toeziend oog van de gouverneur van de staat, Andrew Cuomo. „Ik ben optimistisch vandaag, opgelucht”, zei ze volgens persbureau AP. „Ik heb het gevoel dat we kunnen beginnen te helen. Ik hoop dat dit het begin zal zijn van het einde van een bijzonder pijnlijke periode in onze geschiedenis. Ik wil de samenleving het vertrouwen geven dat dit vaccin veilig is.” Ook president Donald Trump was enthousiast. „Gefeliciteerd USA! Gefeliciteerd WERELD!”

De Amerikaanse toezichthouder FDA keurde vrijdag het vaccin van Pfizer en BioNTech goed voor gebruik in de VS. Dit weekend werden de eerste 2,9 miljoen doses gedistribueerd. Het vaccin komt op het moment dat het dodental sterker stijgt dan ooit. Volgens cijfers van de Johns Hopkins University staat het land op het punt de grens van 300.000 doden te doorbreken. Er zijn meer dan 16 miljoen positieve tests geteld. Geen land ter wereld telt zoveel ziektegevallen en doden als de VS.

In de Europese Unie is nog niet begonnen met vaccineren omdat de geneesmiddelenautoriteit EMA nog geen vaccins heeft goedgekeurd. Het agentschap heeft laten weten dat er met alle macht wordt gewerkt om de beoordeling van het middel zo snel mogelijk te beoordelen, maar dat daarbij geen stappen overgeslagen zullen worden. Uiterlijk 29 december verwacht de EMA een besluit genomen te hebben.

Volgens persbureau Reuters hebben verschillende Europese regeringen en de Europese Commissie er bij de EMA op aangedrongen op te schieten met de beoordeling van het vaccin van Pfizer en BioNTech - het vaccin dat in de VS en het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. De beoordelaar heeft echter aan Reuters laten weten geen politieke druk te ervaren en gewoon de vastgestelde procedures te volgen. Die procedures worden overigens wel sneller doorlopen doordat er al tijdens de ontwikkeling van het virus gegevens zijn gedeeld met de autoriteiten. Zo’n zogenoemde rolling review betekent dat er minder tijd verloren gaat terwijl farmaceuten en beoordelaars op elkaar moeten wachten. Vergeleken met andere werelddelen is het Europese vertrouwen in de veiligheid en effectiviteit van vaccins relatief laag.

