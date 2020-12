Van Zwedens ‘Fidelio’ buldert in een leeg Concertgebouw

Dirigent Jaap van Zweden zou het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor eigenlijk door Wagners Götterdämmerung leiden, maar een ruim vier uur durende opera is in deze tijd wat ambitieus. Van Zweden, die zaterdag zestig werd, koos voor een kleiner alternatief: Beethovens enige opera Fidelio. De opname die vorige week werd gemaakt, werd dit weekeinde uitgezonden in de ZaterdagMatinee op NPO Radio 4 en op NPO 2.

Van Zweden ging er geen zouteloze Fidelio van maken, maakte hij in de ouverture meteen duidelijk. Ondanks de anderhalvemeteropstelling en het verkleinde orkest, klonk er een vol geluid met brede tutti en met name heerlijk urgente crescendi. De galm van het lege Concertgebouw komt de opname alleen maar ten goede.

Verademing

Het verhaal in een notendop: Edelman Florestan zit in een gevangenis. Zijn vrouw Leonore verkleedt zich als man, noemt zichzelf Fidelio en bemachtigt een baantje in de gevangenis om haar man te redden. Anja Kampe zong de rol van Fidelio, maar met gemengd succes. Haar beheerste zang klonk goed, maar in uithalen overschreeuwde ze zichzelf. Crescendi waren dikwijls ook aangezette ‘glijers’ omhoog, wat genieten lastig maakte. Bariton Simon Neal, de slechte gevangenisbaas Pizarro, was daarentegen een verademing. Hij zong spannend en slaagde er met zijn intonatie en gezichtsuitdrukkingen volledig in zijn rol niet alleen in de concertante uitvoering te leggen, maar ook nog overtuigend voor de camera te brengen.

Bijzonder was de toevoeging van een verteller. De inmiddels 73-jarige bas Robert Holl bulderde met geheven vuist de verhaallijn tussen de aria’s en ensembles door, ter vervanging van de anders gesproken dialogen. Dat was even leuk, maar werd op den duur wat eentonig omdat Holl maar één vertelmodus gebruikte. Het verhaal, vaak lastiger te volgen in een concertante uitvoering, had er duidelijker van kunnen worden. Lange en statige zinnen voorkwamen dat.

