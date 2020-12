Van Marwijk terug als bondscoach Verenigde Arabische Emiraten

Bert van Marwijk maakt een rentree als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. De nationale voetbalbond meldt maandag een akkoord te hebben bereikt met Van Marwijk. Het is nog niet bekend voor hoeveel jaar de Nederlandse trainer zich verbindt aan de Emiraten en wie zijn assistenten worden.

Van Marwijk (68) keert terug bij het land dat hij eerder tussen maart en december 2019 diende als bondscoach. De trainer werd de laan uitgestuurd vanwege tegenvallende prestaties: de Verenigde Arabische Emiraten stonden er op moment van ontslag beroerd voor in de kwalificatie voor het WK in 2022 in Qatar. Na zijn vertrek is de situatie niet veel beter geworden: het nationale team staat vierde in de poule, terwijl alleen de twee beste ploegen aanspraak maken op een WK-ticket.

Tussen 2008 en 2012 was Van Marwijk bondscoach van het Nederlands elftal. Bij het WK van 2010 behaalde Oranje de finale tegen Spanje, waarin de Spanjaarden zegevierden. Na zijn vertrek bij het Nederlands elftal coachte Van Marwijk de nationale teams van Saudi-Arabië en Australië.

In clubverband trainde hij onder meer Borussia Dortmund en Feyenoord. Onder Van Marwijks leiding wonnen de Rotterdammers in 2002 de UEFA Cup (die inmiddels Europa League heet) - de laatste Europese hoofdprijs van een Nederlandse club.