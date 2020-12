Vaccinatieprogramma vereist militaire aanpak

De crisisaanpak van het kabinet oogt na de zomer nogal chaotisch en reactief. Het testbeleid en het bron- en contactonderzoek is nooit goed van de grond gekomen. Er is acht maanden gediscussieerd voordat men besloot tot een mondkapjesplicht. Het coronadashboard en de routekaart zijn inmiddels bij het grofvuil gezet en over de werking van de coronamelder-app heerst een stilzwijgen. De horeca-, cultuur- en sportsector worden onevenredig hard getroffen. Verontrustend is dat de maatregelen niet tot het gewenste effect hebben geleid.

Gert-Jan Ludden is adviseur crisisbeheersing.

Dit alles terwijl we aan de vooravond staan van een ongekend vaccinatieprogramma dat de samenleving weer perspectief moet bieden. De cruciale vraag is of dit programma wel professioneel zal worden uitgevoerd. De eerste signalen zijn weinig hoopgevend. De oorspronkelijk geplande aantallen vaccins blijken alweer gehalveerd te zijn. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) gaf aan begin januari te willen starten, maar dat is inmiddels vertraagd. Er is onduidelijkheid over de volgorde van en de bereidheid tot vaccineren. Verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsen en GGD’s geven aan er nog niet klaar voor te zijn. De verantwoordelijkheid voor het vaccinatieprogramma ligt in handen van ambtenaren van het ministerie van VWS en het RIVM. Alhoewel zij beschikken over draaiboeken van eerdere infectieziekte-uitbraken, is deze massavaccinatie van een geheel ander kaliber. Op een spervuur aan vragen hoe deze operatie moet worden uitgerold hadden de minister en de programmadirecteur van het RIVM geen concrete antwoorden. We moeten flexibel en wendbaar zijn stelde de minister en in een bijzin meldde hij dat defensie gereed zou staan voor hulp.

Zorgexperts missen praktijkervaring

En daar ligt nu net de crux van het verhaal. Waarom wordt het vaccinatieprogramma niet volledig door defensie uitgevoerd onder toezicht van het RIVM? VWS, huisartsen en GGD’s die het toch al zo druk hebben, kunnen daarmee enorm worden ontlast. De krijgsmacht weet als geen ander hoe om te gaan met onzekerheden, is gewend in scenario’s te denken, kan uitstekend plannen en beschikt over hoogwaardig personeel en materieel om deze logistieke operatie met militaire precisie uit te voeren. Al eerder hebben militairen geholpen bij de inrichting van coronazorghotels, het ondersteunen op IC’s, het inzetten van planners bij het coördinatiepunt patiëntenspreiding en bij het opzetten en bemensen van de snelteststraten.

Defensie is een betrouwbare veiligheidspartner. Het is verstandig daar optimaal gebruik. Laat het kabinet nu niet weer een misrekening maken door dit vaccinatieprogramma te laten uitvoeren door ambtenaren met gebrek aan praktijkervaring en operationeel denkvermogen. Dat is gedoemd te mislukken. Het wordt tijd dat minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) haar expertise en ambitie in het crisiskabinet laat gelden. Het vaccinatieprogramma rechtvaardigt in december een persconferentie waarbij de minister van Defensie samen met de commandant der strijdkrachten uiteenzetten hoe defensie deze ingewikkelde logistieke operatie in 2021 in goede banen gaat leiden. Wanneer zorgexperts het vertrouwen in handen durven geven van militaire collega’s en De Jonge bereid is over zijn schaduw heen te springen, dan is succes verzekerd. En dat is nu net waar we met z’n allen op zitten te wachten.