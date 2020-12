Toen ik eens in het restaurant Mirazur in het Franse Menton mocht lunchen, en de Middellandse Zee voor mijn neus schitterde in de zon terwijl de lekkerste zeeduivel die ik ooit at voor mijn neus werd gezet, besefte ik hoe fantastisch het is als locatie en gastronomie perfect met elkaar in harmonie zijn. Als wat je eet beter smaakt door waar je bent, en als waar je bent een diepere betekenis krijgt door wat je eet.

Bij Mirazur wisten ze hoe dat moet. Helaas gaat het ook weleens mis. Het is me regelmatig overkomen dat een spectaculaire locatie waardeloos eten serveerde – alsof dat dan niet meer uitmaakt. Minder erg is het als de locatie tegenvalt maar het eten geweldig is. Dan is het nog een verrassing.

Maar net zoals digitale nomaden een vaste werkplek niet onmisbaar vinden, zijn restaurants minder vaak gebonden aan een vaste plek. Het pop-uprestaurant deed niet lang geleden zijn intrede, en is nu niet meer weg te denken.

Een restaurant dat het ‘pop-uppen’ tot kunst heeft verheven, is Baut van Michiel van der Eerde. ‘Forever tijdelijk’ is zijn motto; hij zat in 8 jaar op zeven verschillende locaties in Amsterdam. Dat had kunnen ontaarden in een gimmick: eten in een oude V&D of een voormalige kerkkapel is een keer leuk, maar kom je daarna nog terug?

Dat is het niet geworden, vooral omdat Van der Eerde heel goed kan koken. Dat weet ik uit eigen ervaring, maar dat schreven ook (oud-)collega’s Johannes van Dam (hij gaf de eerste Baut een 10-) en Petra Possel (gaf 2 jaar terug een 9-).

Zijn kookboek Baut toont dat er ondanks al die verhuizingen een rode draad in Van der Eerdes werk zit. Honderd recepten staan erin, onder meer van Baut-klassiekers zoals een steak tartare met baconmayonaise en coquilles met beurre noisette en gekaramelliseerde bloemkool. De gemene deler is dat het in de basis niet moeilijke gerechten zijn waarin één ingrediënt de hoofdrol speelt, en waar Van der Eerde met kleine toevoegingen een bijzondere draai aan geeft. Geweldig dat wij nu ook deze spectaculaire recepten kunnen maken.

Van der Eerde doet tot slot nog een onthulling: de nieuwe locatie van Baut 8. Het restaurant keert terug naar de Wibautstraat, waar Baut ooit begon. Volgens Van der Eerde permanent. De toekomst zal het uitwijzen.

Michiel van der Eerde Baut Fontaine 256 blz. € 35,00

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 december 2020