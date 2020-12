Tbs met dwangverpleging voor doodsteken hardloper in Groningen

De 28-jarige Milton T. die vorig jaar een hardloper doodstak in Groningen, is maandag door de rechtbank aldaar veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De rechters vinden doodslag bewezen, maar leggen hem geen celstraf op omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar wordt geacht. De uitspraak komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Op 14 mei 2019 bracht T. de 27-jarige Hidde Bergman met twee messteken om het leven. Bergman was die avond net bezig met zijn hardlooprondje. Volgens de rechters was er geen enkele aanleiding voor de steekpartij. Het hoesje van het mes dat T. daarbij gebruikte, is later teruggevonden met T’s dna erop. Het steekwapen zelf is nooit aangetroffen. Op een schrijfblok dat werd gevonden in de kamer van T. stonden aantekeningen in het Engels, Spaans en Papiamento met teksten over het doodmaken van mensen. Daarnaast had T. drie weken na de dood van Bergman spraakberichten ingesproken op zijn telefoon waarin hij stelde dat hij snel opnieuw zou doden.

T. heeft ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van Bergman. Volgens deskundigen heeft hij een ernstige schizofrene stoornis en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank gaat daarin mee en legt T. daarom geen celstraf op. Wel achten de rechters het risico op herhaling groot als T. onbehandeld terugkeert in de maatschappij, mede omdat hij „geen enkel” inzicht heeft in zijn eigen stoornis. Hij moet daarom verplicht worden behandeld in een tbs-kliniek.

Tijdens het proces is niet gebleken dat T. Bergman met voorbedachten rade heeft gedood. Hij is dan ook vrijgesproken van moord. Wel staat volgens de rechters vast dat T. het slachtoffer met opzet om het leven heeft gebracht: hij zou hebben geweten dat hij Bergman dodelijk kon verwonden door hem in zijn rug te steken.