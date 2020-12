Strengere maatregelen in Londen en andere steden VK, nieuwe variant ontdekt

In de Engelse hoofdstad Londen en enkele andere regio’s is het aantal coronabesmettingen zodanig opgelopen dat er zeer strenge coronamaatregelen van kracht worden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Matt Hancock maandag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. In Londen en de omringende regio, Kent en delen van Essex en Hertfordshire geldt vanaf nu niveau drie, wat betekent dat deze gebieden in staat van „zeer hoge alertheid” zijn. De bijbehorende maatregelen zijn vanaf woensdag 00.00 uur van kracht.

Bij de zogenoemde tier three hoort een aantal ingrijpende maatregelen. Zo mogen mensen niet meer binnen afspreken voor sociale gelegenheden. Buiten mogen mensen niet met meer dan zes personen samenkomen. Ook moet de horeca dicht; deze regel geldt ook voor hotels. Ook plekken waar mensen samenkomen zoals bioscopen, musea, attractieparken en dierentuinen moeten sluiten en evenementen mogen niet doorgaan. Reizen van en naar regio’s waar het derde niveau geldt moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Winkels, sportscholen en kappers blijven wel open; evenals scholen.

Minister Hancock heeft ook bekendgemaakt dat er een nieuwe variant van het coronavirus is vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Hij stelt dat deze mogelijk heeft bijgedragen aan de snelle verspreiding van het aantal besmettingen de afgelopen tijd. De minister benadrukte dat er geen aanwijzingen zijn dat deze variant gevaarlijker is. Ook lijkt het er niet op dat de mutatie de effectiviteit van een coronavaccin in de weg kan staan. Voor dat laatste werd gevreesd toen een mutatie van het virus opdook in Denemarken.

