Scholen weken dicht: ‘Ben niet snel boos, deze keer wel’

Van de leraar die vreesde besmet te raken tot minister Arie Slob van onderwijs (ChristenUnie): vrijwel niemand wilde dat de scholen opnieuw dicht zouden moeten. Toch gaat dat gebeuren. Vanaf woensdag 16 december tot en met dinsdag 19 januari – tweeënhalve week na de kerstvakantie – wordt vrijwel al het fysieke onderwijs geschrapt: van de basisschool tot en met de universiteit.

Een bittere pil voor het onderwijs, de leerlingen en de ouders. Zeker voor het basisonderwijs zag niemand een sluiting aankomen. Het RIVM benadrukte steeds dat jonge kinderen nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Uit cijfers die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) begin deze maand naar buiten bracht, blijkt dat in november 44 van de ruim 6.000 basisscholen tijdelijk de deuren sloten vanwege besmettingen onder leerlingen of leerkrachten. Sluiting van basisscholen heeft alleen een indirect effect, aldus het RIVM: ouders blijven thuis als hun kinderen op de basisschool niet naar school gaan.

Frustatie bij schoolleiders

Voor het voortgezet onderwijs ligt dat anders. Hoe ouder de leerling, hoe groter de kans besmet te raken en corona te verspreiden. Volgens de cijfers van OCW gingen in november 40 van de ongeveer 1.700 middelbare scholen tijdelijk dicht. Dat waren alleen de scholen die helemáál sloten: veel meer scholen stuurden klassen of hele jaarlagen naar huis.

Ook besloten sommige scholen op eigen houtje al de kerstvakantie te verlengen. Vier scholen in Amsterdam – Het Berlage Lyceum, het Barlaeus Gymnasium, het Geert Groote College en het Fons Vitae Lyceum – stapten deze week al over op online onderwijs. Net als vijf middelbare scholen in Twente en de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen.

Besmettingen thuis

De bron van de coronabesmettingen op de scholen lag niet altijd in de klas. De meeste besmettingen vonden thuis plaats, bijvoorbeeld op een feestje, een logeerpartijtje of op het sportveld. Tot frustratie van schoolleiders. Zij mailden soms wanhopig aan ouders of die beter op hun kinderen en de regels wilden letten.

Dat middelbare scholen zó lang dicht moeten, valt hen rauw op het dak. Schoolleiders moeten nu wéér in allerijl in hun vakantie hele roosters veranderen. Veel scholen hadden de eerste week van januari een toets- of examenweek gepland. „Ben niet snel boos, deze keer wel”, twitterde economiedocent Ton van Haperen. „Begin augustus loopt de r [reproductiegetal, red.] op, ministers voeren nul regie op veilig openblijven. Alles weten, niks doen, schandalig. En dan dit!”

Nienke Luijckx, voorzitter van scholierenorganisatie LAKS maakt zich vooral zorgen over scholieren die komend jaar eindexamen doen. Ze leest een appje voor dat ze net kreeg van een eindexamenkandidaat: „Wat gaat er nu gebeuren? Hoe moet ik de motivatie vinden om me in te blijven zetten?”. Luijckx: „Juist deze periode, de week voor de kerstvakantie en de twee weken daarna, zijn er veel schoolexamens. Als die niet doorgaan, komen de eindexamens in gevaar.”

Na lang onderhandelen lag er eind vorige week eindelijk een besluit: de eindexamens zouden doorgaan, met enkele aanpassingen zoals een extra herkansing. Dit zou maandag naar buiten worden gebracht, maar werd doorkruist door de aangekondigde scholensluiting.

Weinig tot niets geleerd

Dat zo’n sluiting veel gevolgen heeft, werd de afgelopen tijd steeds duidelijker. De conclusies van verschillende onderzoeken naar de gevolgen van de lockdown op het basisonderwijs waren niet best. Kinderen hebben weinig tot niets geleerd – dat geldt het meest voor kinderen van laagopgeleide ouders.

Studenten in het mbo en het hoger onderwijs hebben hun eigen problemen. Veel praktijkonderwijs lag de afgelopen negen maanden al grotendeels stil. Werkgroepen en kleine hoorcolleges konden soms wel doorgaan, maar gemiddeld werd er maar 20 tot 30 procent van de lessen fysiek gegeven. Het vertaalde zich tot nu toe niet in slechtere prestaties: gemiddeld haalden studenten zelfs meer studiepunten en hogere cijfers, zagen hogescholen en universiteiten. Maar op het persoonlijke vlak wordt de rekening betaald: studenten zijn vaker somber en eenzaam, blijkt uit verschillende onderzoeken. Om de schade te beperken, mogen de kwetsbaarste groepen waarschijnlijk wel naar de campus komen, melden bronnen aan NRC. Mogelijk komen er ook uitzonderingen voor praktijkonderwijs en tentamens.

Dat laatste is belangrijk, zegt Pieter Duisenberg, voorzitter van de vereniging van universiteiten (VSNU): „Op alle universiteiten vinden deze week tentamens plaats. Ik hoop, met alle respect voor de maatregelen, dat die gewoon door kunnen gaan.”