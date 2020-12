Rutte kondigt harde lockdown aan tijdens toespraak vanuit Torentje

Nederland gaat voor een periode van vijf weken in lockdown. „Nederland gaat op slot,” zei premier Mark Rutte (VVD) maandagavond tijdens een toespraak vanuit het Torentje. Hij kondigde verregaande maatregelen aan die volgens hem nodig zijn om het toenemend aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen en de zorg te ontlasten. De regels gelden in elk geval tot 16 januari. „Het virus grijpt sneller om zich heen dan waar we op rekenden.”

De maatregelen zijn volgens Rutte erop gericht om het aantal contacten op een minimum te beperken. „Blijf zoveel mogelijk thuis.” De premier sprak over een „heftig en ingrijpend” besluit. „Zeker zo vlak voor Kerst.” Hij noemde 2020 „een jaar van rouw, verlies en verdriet” voor velen. Maar benadrukte dat de maatregelen noodzakelijk zijn. „Het virus springt over en veel te vaak.” In de week van 12 januari maakt het kabinet in een persconferentie bekend wat er gaat gebeuren in de periode na 19 januari.

Rutte benadrukte dat de maatregelen noodzakelijk zijn omdat het coronavirus „geen onschuldige griep” is. „Het virus kan iedereen hard raken.” Sinds het begin van de uitbraak zijn volgens de premier 30.000 mensen opgenomen geweest in het ziekenhuis en lagen zesduizend mensen op de intensive care. „Bijna al deze mensen zouden zijn overleden als ze niet op de IC behandeld waren.”

Vanaf middernacht gaan de volgende maatregelen van kracht:

Alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. Het gaat onder meer om bouwmarkten, warenhuizen en tuincentra. Essentiële winkels, zoals supermarkten, bakkers, slagers en apotheken, mogen open blijven.

Alle publieke toegankelijke locaties zijn gesloten, zoals musea, bioscopen en pretparken.

Hotels mogen open blijven maar geen eten en drinken meer serveren, ook niet via roomservice.

Bibliotheken blijven open voor het halen en brengen van boeken.

Buurthuizen blijven open voor kwetsbare mensen.

Het uitoefenen van een aantal contactberoepen, zoals de kapper, wordt verboden. Een uitzondering geldt voor medische contactberoepen: Zij mogen wel hun beroep uitoefenen. Het gaat bijvoorbeeld fysiotherapeuten en tandartsen.

Sportscholen moeten dicht. Buiten mag maximaal met twee personen worden getraind.

Het aantal mensen dat je thuis mag uitnodigen wordt teruggebracht van drie naar twee. Met Kerst wordt een uitzondering gemaakt en mag je drie mensen ontvangen.

Ook buiten geldt een maximale groepsgrootte van twee personen.

Vanaf woensdag gelden de volgende regels:

Al het onderwijs moet online worden gegeven. Dit geldt voor zowel basisscholen, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs. Deze maatregel geldt tot zeker 18 januari.

De kinderopvang blijft alleen open voor ouders met een vitaal beroep.

Correctie (14 december 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat er zeshonderd coronapatiënten waren opgenomen op de intensive care. Dit moesten zesduizend patiënten zijn en is inmiddels aangepast.